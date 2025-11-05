  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | AI泡沫觸恐慌，華爾街多位CEO齊預警，納指重挫逾2%

05/11/2025

美股 | AI泡沫觸恐慌，華爾街多位CEO齊預警，納指重挫逾2%

 

 

　　市場對人工智能股份估值過高的憂慮全面引爆，觸發科技股出現拋售潮，華爾街大行高層相繼預警美股回調，美股周二（4日）全線向下，以科技股為主的納指重挫超過2%。　

 

　　道指收市跌251.44點，或0.53%，報47085.24點；標普500指數跌80.34點，或1.17%，報6771.63點；納指跌486.09點，或2.04%，報23348.64點。

 

　　市場焦點落在著名投資者貝利身上。據美國證券交易委員會最新文件，貝利旗下賽恩資產管理已建立對AI晶片龍頭英偉達(US.NVDA)及數據分析公司Palantir(US.PLTR)的龐大看跌期權倉位，合共佔其基金總倉位高達八成。

 

　　消息引發相關概念股的信心危機，英偉達和Palantir股價應聲下跌，分別跌約4%及8%、甲骨文(US.ORCL)下瀉3.8%、AMD(US.AMD)挫3.7%，亞馬遜(US.AMZN)亦跌1.8%。

 

　　與此同時，高盛行政總裁蘇德巍警告，美股在未來12至24個月內極有可能出現10%至20%的回調。摩根士丹利行政總裁Ted Pick亦認為，市場應為10%至15%的調整作好準備。

 

　　此外，美國政府局部停擺已進入第35天，持續的政治僵局為市場前景蒙上陰影。市場避險情緒升溫，拖累投機性資產，比特幣價格亦跌穿10萬美元關口，加密貨幣相關概念股普遍受壓。　

 

美匯升穿100大關

 

　　美匯指數表現反覆偏強，升穿100點大關，最高觸及100.25，為近三個月高位，日內報100.21，上升0.34%。美元兌日圓匯價呈現高位整固格局，最低曾見153.3附近，日內報153.64，下跌約0.37%。歐元匯價持續受壓，兌美元匯率跌破1.15美元水平，日內報1.1481，跌0.3%。

 

　　在美元匯率觸及三個月高位的強勢壓制下，現貨黃金價格下跌約1.6%，報每盎司3934美元。紐約期金下跌1.7%，報每盎司3943美元。

 

　　國際原油價格反覆偏軟。紐約期油價格下跌1.1%，報每桶60.35美元。布蘭特期油跌幅約0.8%，報每桶64.37美元。

撰文：經濟通市場國金組

