盤前攻略 | 憂美股調整及AI泡沫三大美指齊跌 中概股下跌恒指料續軟

05/11/2025

　　高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，大數據公司Palantir第三季度業績勝預期兼上調全年收入預測，但無阻股價插水，觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多抽高19.28%至20.48。美股周二顯著受壓，道指一度下滑超過400點，道指收報47085點，跌251點或0.53%；標指跌1.17%，報6771點；納指挫2.04%，報23348點。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌2.05%。阿里巴巴跌2.02%，報164.30美元；京東跌2.93%，報31.82美元；百度升3.10%，報124.99美元；理想跌3.27%，報19.81美元；小鵬跌3.90%，報22.69美元；蔚來跌3.50%，報7.16美元；嗶哩嗶哩跌5.00%，報28.68美元。

 

夜期略低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期升9點，報25917，低水35點。隔夜ADR普遍低走，美團(03690)ADR較港股低1.29%，折合98.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.95%，折合51.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.82%，折合623.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.88%，折合42.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.29%，折合424.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.56%，折合108.6港元。


　
華爾街重燃AI泡沫憂慮，科技股料受壓

 

　　參考最新牛熊證街貨分布圖，好淡雙方持倉同時增加，熊證最新增加271張至總數7856張。而牛證增加649張至總數11544張。熊證重貨維持在26600至26699區間，總數略增68張至1498張。牛證重貨同樣維持在25100至25199區間，新增114張至總數1118張。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌106點，報25853，低水99點，預料恒指低開數十點。

 

　　華爾街重燃對AI泡沫的憂慮，但與10月份國際貨幣基金組織(IMF)與英倫銀行等國際機構的口頭警告不同，這次華爾街投資者以實際行動造淡。對沖基金經理布瑞(Michael Burry)披露增持Palantir和英偉達的認沽期權，Palantir股價盤中曾瀉10.4%，收市仍插7.9%。被稱為「神奇七俠」的主要大型科技股全線下跌，英偉達跌4%，特斯拉挫半成。儘管AI泡沫未必一戳即爆，但多少動搖投資者信心，加上AI相關股自年初以來累升不少，不排除部分投資者先獲利離場，科技股短期仍將受壓。在這樣的環境下，預料恒指反彈乏力，走勢反覆向下。

 

