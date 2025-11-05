異動股 | 阿里、百度齊跌3%，華爾街憂慮AI泡沫科技股受壓

阿里(09988)現價跌2.9%，報154.4元；百度(09888)跌3.3%，報117.9元；中芯(00981)跌2.9%，報69.75元；京東集團(09618)跌2.5%，報120.3元；騰訊(00700)跌2.5%，報613.5元。

高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，大數據公司Palantir第三季度業績勝預期兼上調全年收入預測，但無阻股價插水，觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多抽高19.28%至20.48。

與10月份IMF與英倫銀行等國際機構的口頭警告不同，這次華爾街投資者以實際行動造淡。對沖基金經理布瑞披露增持Palantir和英偉達的認沽期權，Palantir股價盤中曾瀉10.4%，收市仍插7.9%。被稱為「神奇七俠」的主要大型科技股全線下跌，英偉達跌4%，特斯拉挫半成。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 阿里(09988) 154.4元 跌2.89% 百度(09888) 117.9元 跌3.28% 中芯(00981) 69.75元 跌2.92% 京東集團(09618) 120.3元 跌2.51% 騰訊(00700) 613.5元 跌2.46% 快手(01024) 69.1元 跌3.29% 嗶哩嗶哩(09626) 217.2元 跌5.4%

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇