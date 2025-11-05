  • 會員
收息之選｜環球股市Risk Off，買電訊股收息如何選股？

05/11/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　立即去片：https://youtu.be/MYrX-VQg00s

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

異動股

異動股

00700

騰訊控股

630.000

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

123.300

異動股

02899

紫金礦業

30.400

緊貼市況
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.400
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 18.990
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.850
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.780
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.900
  • 目標︰$42.00
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 87.700
  • 目標︰$100.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 69.450
  • 目標︰$80.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.050
  • 目標︰$55.00
即時重點新聞

05/11/2025 12:45  《午市前瞻》外圍急挫港股反見韌性，事關AI概念定價未算高

05/11/2025 12:14  港交所(388)第三季純利升56%至49億元，勝預期

05/11/2025 12:08  亞太股市震盪恒指先挫後回，半日跌73點報25878，比亞迪續尋底

05/11/2025 12:05  【關稅戰】中國正式宣布繼續暫停對美國所有產品加徵24%關稅，保留10%加徵稅率

05/11/2025 12:04  《新股掛牌》賽力斯(9927)午收仍破發跌3%，盤中曾挫一成

05/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４６，隔夜拆息較上日軟至２﹒５…

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高
大國博弈 | 美國正式將因芬太尼問題對中國徵收的關稅降至10%
收息之選｜環球股市Risk Off，買電訊股收息如何選股？
騙局大拆解

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
台灣熱話．姚超文

美老大悄然抽身，賴清德好自為之 1
影視娛樂

「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生
性治療師手記．古錦榮

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官
Travel & Dining

PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事
識食Hea住瘦．曾欣欣

間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
教育程度愈低愈顯老？研究揭3大衰老習慣，醫生教4招保青春
胃癌 │15歲少女狂吃即食麵患晚期胃癌，醫生揭2大壞習慣是元兇
元旦公立醫院急症收費調升至$400，11.3起接受減免申請、附審批詳情
港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高
中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

