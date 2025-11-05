  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

05/11/2025

　　高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，加上市場觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，美股下挫，恐慌情緒傳遞至亞太股市，日股跌超2%，韓股甚至觸發熔斷，至於港股亦在科技股拖累下低開250點，惟盤中市場氣氛稍有修復，恒指半日跌幅收窄至跌73點或0.3%，報25878，主板成交超過1382億元。恒生中國企業指數報9144，跌28點或0.3%。恒生科技指數報5771，跌46點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦不擔心港版AI泡沫爆破

 

　　高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，隔晚美國科技股普跌，對沖基金經理布瑞沽空大數據公司Palantir和英偉達，觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數一度急升兩成。今早日、韓股市大跌，恒指最多跌逾400點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於美股AI相關股估值偏高，投資者獲利離場可以理解，因此，股價高位回調並不意外。但港股AI相關股估值不算高，目前龍頭AI股阿里(09988)市盈率約20倍，百度(09888)甚至只有十幾倍。因此，他不擔心港股AI泡沫問題。

 

　　此外，美股10月收升，但港股10月收跌，再跌的空間有限。但考慮到港股之前連升多月，自4月關稅戰低位19260至10月初最高27831，累升逾8000點。加上港股近期投資氣氛轉弱，日均成交金額比高峰期有所減少，不排除部分投資者獲利意欲較大，促使恒指有進一步下跌的風險。不過，恒指今日在25496低位反彈，顯示在該水平有支持。即使恒指進一步下跌，預料在25300有機會走穩。該位置相當於從10月高位下調2000點，大約為4月低位至10月高位升幅的四分之一，只要守住25300，後市走勢料不會太差。

 

資金追逐消息，投資者關注百度未來智駕及文心一言布局

 

　　百度早前公布，截至10月31日，蘿蔔快跑每周訂單量超過25萬單，且100%為全無人訂單。從累計全球訂單超過1700萬單。超過Google母公司Alphabet旗下自動駕駛計程車Waymo的超過1000萬訂單。隨著蘿蔔快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規模部署，蘿蔔快跑目前的全球覆蓋城市數量已達到22座。

 

　　此外，集團日前展示今年發布的前沿發明涵蓋大模型、深度學習框架、AI算力、智能體、AI搜索、數字人、無人駕駛等AI技術突破，展現百度AI應用加速走向效果湧現。並指在人工智能全領域專利連續7年排名國內第一，生成式AI和大模型專利申請量中國第一、全球領先，深度學習專利申請量全球第一，高級別自動駕駛專利族數全球領先。

 

　　聶振邦表示，資金近期追逐企業消息炒作，百度近期利好消息接踵而來，吸引資金流入。雖然百度即將在月中公布第三季度業績，但市場預料不會太在意其季績表現，反而更重視管理層對集團未來的展望及布局，特別是智駕方面及文心一言方面。聶振邦指百度股價今天在118元附近有較大的支持，只要大市站穩，預料該股有機會進一步上試128元至130元。即使恒指進一步下跌至25300，預料百度在110元亦會有支持。

 

　　至於AI龍頭阿里，股價自年初低位至今累升逾倍。聶振邦指，阿里股價累升不少，投資者獲利或令股價仍有小幅度下調空間，但不至於出現泡沫。他指，阿里股價自8月約115元以來，至今累升約3成，升幅不算大。今日股價低位154元附近有支持，即使大市後續跌至25300，預料阿里在145元至150元有支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


其他AI概念股相關新聞：
華爾街憂AI泡沫爆破納指急跌，AI概念股再借勢回調應如何部署？
阿里高德夥小鵬進軍自動駕駛，打造全球最大Robotaxi聚合平台
《中國要聞》傳前天貓國際美妝負責人加入山姆，任採購運營副總裁
《異動股》阿里、百度齊跌3%，華爾街憂慮AI泡沫科技股受壓

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00863

ＯＳＬ集團

16.010

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

228.600

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 16.010
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 228.600
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.110
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 197.900
  • 00066 港鐵公司
  • 29.340
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.680
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.020
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.600
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.050
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.800
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.950
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00388 香港交易所
  • 423.600
  • 00981 中芯國際
  • 71.700
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 87.650
  • 目標︰$100.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 70.250
  • 目標︰$80.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.100
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/11/2025 17:00  《盤後部署》亞太股市重挫港股逆勢跑贏，黃金避險作用明顯宜開始分注撈底

05/11/2025 16:41  【ＪＰＥＸ】警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

05/11/2025 16:12  恒指全日微跌16點已跑贏亞太股市，收報25935，金股止跌科技股偏軟

05/11/2025 16:08  《新股掛牌》賽力斯(09927)首掛平收報131.5元，盤中一度潛水一成

05/11/2025 15:17  【地皮截標】港鐵(66)屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

05/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３９，一周拆息較上日軟２９基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 金管局：為期三天峰會迎來超過300位與會者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI創科一體化發展：吸納人才、強化算力基建、教育引入科企資源
人氣文章

英倫出走日記．Cally

英國時間的秘密：夏令那一小時，到底去了那？時差影響睡眠、工作甚至交通事故爭議
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜港股續行上落市？金融峰會有咩焦點關注？金飾股、晶片股趁回吸值博？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘救星 │ 英國營養學會推6大通便食物，1種水果軟化糞便促進腸道蠕動 新文章
人氣文章
14歲少女驚患糖尿病，長忽略3餐、長期攝取精緻糖釀健康危機新文章
人氣文章
元旦公立醫院急症收費調升至$400，11.3起接受減免申請、附審批詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 21:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/11/2025
JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處