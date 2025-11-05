港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，加上市場觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，美股下挫，恐慌情緒傳遞至亞太股市，日股跌超2%，韓股甚至觸發熔斷，至於港股亦在科技股拖累下低開250點，惟盤中市場氣氛稍有修復，恒指半日跌幅收窄至跌73點或0.3%，報25878，主板成交超過1382億元。恒生中國企業指數報9144，跌28點或0.3%。恒生科技指數報5771，跌46點或0.8%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦不擔心港版AI泡沫爆破

高盛及摩根士丹利等華爾街大行警告美股可能出現調整，隔晚美國科技股普跌，對沖基金經理布瑞沽空大數據公司Palantir和英偉達，觸發市場對人工智能(AI)投資泡沫爆破的擔憂，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數一度急升兩成。今早日、韓股市大跌，恒指最多跌逾400點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於美股AI相關股估值偏高，投資者獲利離場可以理解，因此，股價高位回調並不意外。但港股AI相關股估值不算高，目前龍頭AI股阿里(09988)市盈率約20倍，百度(09888)甚至只有十幾倍。因此，他不擔心港股AI泡沫問題。

此外，美股10月收升，但港股10月收跌，再跌的空間有限。但考慮到港股之前連升多月，自4月關稅戰低位19260至10月初最高27831，累升逾8000點。加上港股近期投資氣氛轉弱，日均成交金額比高峰期有所減少，不排除部分投資者獲利意欲較大，促使恒指有進一步下跌的風險。不過，恒指今日在25496低位反彈，顯示在該水平有支持。即使恒指進一步下跌，預料在25300有機會走穩。該位置相當於從10月高位下調2000點，大約為4月低位至10月高位升幅的四分之一，只要守住25300，後市走勢料不會太差。

資金追逐消息，投資者關注百度未來智駕及文心一言布局

百度早前公布，截至10月31日，蘿蔔快跑每周訂單量超過25萬單，且100%為全無人訂單。從累計全球訂單超過1700萬單。超過Google母公司Alphabet旗下自動駕駛計程車Waymo的超過1000萬訂單。隨著蘿蔔快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規模部署，蘿蔔快跑目前的全球覆蓋城市數量已達到22座。

此外，集團日前展示今年發布的前沿發明涵蓋大模型、深度學習框架、AI算力、智能體、AI搜索、數字人、無人駕駛等AI技術突破，展現百度AI應用加速走向效果湧現。並指在人工智能全領域專利連續7年排名國內第一，生成式AI和大模型專利申請量中國第一、全球領先，深度學習專利申請量全球第一，高級別自動駕駛專利族數全球領先。

聶振邦表示，資金近期追逐企業消息炒作，百度近期利好消息接踵而來，吸引資金流入。雖然百度即將在月中公布第三季度業績，但市場預料不會太在意其季績表現，反而更重視管理層對集團未來的展望及布局，特別是智駕方面及文心一言方面。聶振邦指百度股價今天在118元附近有較大的支持，只要大市站穩，預料該股有機會進一步上試128元至130元。即使恒指進一步下跌至25300，預料百度在110元亦會有支持。

至於AI龍頭阿里，股價自年初低位至今累升逾倍。聶振邦指，阿里股價累升不少，投資者獲利或令股價仍有小幅度下調空間，但不至於出現泡沫。他指，阿里股價自8月約115元以來，至今累升約3成，升幅不算大。今日股價低位154元附近有支持，即使大市後續跌至25300，預料阿里在145元至150元有支持。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



其他AI概念股相關新聞：

華爾街憂AI泡沫爆破納指急跌，AI概念股再借勢回調應如何部署？

阿里高德夥小鵬進軍自動駕駛，打造全球最大Robotaxi聚合平台

《中國要聞》傳前天貓國際美妝負責人加入山姆，任採購運營副總裁

《異動股》阿里、百度齊跌3%，華爾街憂慮AI泡沫科技股受壓





【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票