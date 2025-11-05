港交所第三季多賺56%至49億元勝預期，連續三季創新高

港交所(00388)公布，公布截至2025年9月30日止，第三季純利按年升56%至49億元，勝預期，連續第三個季度創歷季新高，基本每股盈利3.88元。

期內收入及其他收益為77.75億元，按年升45%；EBITDA（非HKFRS計量項目）為62.25億元，按年升59%。

首三季純利升45%，創歷來新高

港交所首三季收入和其他收益及溢利創歷來新高。期內純利134.19億元，按年升45%，每股基本盈利10.62元，收入及其他收益218.51億元，按年升37%，EBITDA（非HKFRS計量項目）171.64億元，按年升48%。

首三季滬深港通收入及其他收益升81.2%

在現貨市場及滬深港通成交量刷新紀錄的帶動下，2025年第三季收入及其他收益達78億元，創歷季新高，按年上升45%。由於營運支出控制得宜，第三季溢利創歷季新高，達49億元，按年上升56%。與收入及其他收益和溢利在之前均創下歷季新高的上一季相比，第三季的收入及其他收益和溢利分別上升8%及10%，這反映現貨市場交易及結算費增加，但投資收益淨額減少已抵銷部分升幅。

2025年首三季，現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的成交量均創歷年的九個月新高。現貨市場整體平均每日成交金額達2564億元，是2024年首三季的兩倍多，衍生產品市場平均每日成交合約張數則達170萬張，按年升11%。

滬深港通的收入及其他收益按年上升81.2%至至32.25億元的歷來九個月新高，其中26.53億元來自交易及結算活動。

首三季總集資額達1883億元，第三季新上市公司有25家

在中國內地和國際發行人上市宗數增加的帶動下，2025年首三季香港集資額居全球新股市場榜首。期內共有69家公司新上市，總集資額達1883億元，是2024年首三季的三倍多，也是2021年以來最強勁的九個月表現。2025年第三季，新股市場勢頭不減，新上市公司有25家，集資額合共789億元，新股數量和集資額較2024年第三季分別上升67%和87%。

於2025年9月30日，處理中的首次公開招股申請數目增至297宗，是於2024年12月31日的84宗申請的三倍多。此外，2025年首三季的上市後增發金額大幅回升，總額達4572億元，是2024年首三季的兩倍多，也是2021年以來最高的九個月紀錄。

陳翊庭：第三季季末香港新股市場保持全球領先地位

集團行政總裁陳翊庭在業績報告中提及，2025年第三季，港交所繼續把握全球資產配置多元化趨勢及中國資產吸引力的機遇，在2025年第三季及首九個月均創下業績表現新高。

第三季季末，香港的新股市場保持全球領先地位，新股上市申請數目眾多，申請企業涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的日均成交也持續活躍。與此同時，倫敦金屬交易所通過一系列舉措不斷提升市場流動性，在宏觀市場環境的推動下，金屬交易市場穩健發展。

她表示，港交所也繼續推進各項戰略改革，進一步促進市場多元化、提升流動性及加強全球互聯互通。隨著全球格局不斷演變，將把握當前機遇，致力於投資建設多元化資產生態圈，為香港資本市場的長遠發展奠定堅實基礎。

9月底正處理297宗新股申請

港交所表示，全球資金多元化配置需求旺盛，加上中國資產的吸引力，持續推動國際資本流入香港證券市場。隨著中國內地投資者的參與度增加，整體平均每日成交金額、滬股通及深股通平均每日成交金額及港股通平均每日成交金額均在2025年第三季創下歷季新高。

集團又指，新股市場表現保持強勁態勢，特別是季內迎來全球第二大規模的新股集資，而於2025年9月30日，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

