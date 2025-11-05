  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

比特幣 | 納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？

05/11/2025

　　華爾街CEO警告美股或因估值高昂出現回調，隔晚美股三大指數齊下挫，其中納指插2%，加密貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)也陷入劇烈震盪，昨日（4日）一度跌破10萬美元，創下6月以來新低，單日跌幅超過5%，曾跌至近9.9萬美元，而自10月6日創下12.62萬美元歷史新高後，比特幣已跌逾兩成，曾跌入技術性熊市門檻，在港上市的比特幣ETF今早（5日）也曾全線急跌半成，但仍有機構看好比特幣年底可回升，可否趁低吸納？

 

納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？

（AP圖片）

 

華爾街CEO警告美股或因估值高昂回調　納指挫2%

 

　　隔晚美股出現強勁震盪，道指收市跌0.53%，報47085.24點；標普500指數跌1.17%，報6771.63點。納指更急挫2.04%，報23348.64點，人工智能(AI)概念股遭拋售，比特幣再度被視為與科技股行情緊密連動的「投機風向球」。華爾街愈來愈擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，《彭博》引述華爾街多位CEO表示，投資者應該為未來12至24個月內股市下跌超過10%做好準備，但指這種回調可能是健康的走勢。

 

　　Capital Group的總裁兼CEO Mike Gitlin昨日在由香港金管局組織的金融峰會上指，企業盈利表現強勁，但「估值水平構成挑戰」。與此同時，高盛CEO蘇德巍警告，美股在未來12至24個月內極有可能出現10%至20%的回調。摩根士丹利CEO Ted Pick亦認為，市場應為10%至15%的調整作好準備。

 

納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？

（資料圖片）

 

聯儲局12月未必減息　比特幣技術面釋出警訊

 

　　另外，市場普遍將比特幣此次拋售與美國聯儲局最新政策動向連結。聯儲局於10月底宣布今年第二度減息，但主席鮑威爾在會後記者會指，12月是否進一步減息仍具不確定性。由於較低利率通常有助推升加密與高風險資產，市場對減息前景的疑慮正削弱買氣。


　　技術面亦釋出警訊。Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton指，比特幣近日跌破200日均線，顯示短線仍有下行空間，比特幣下一個相對可靠的支撐區間可能在94200美元附近。市場分析師Damian Chmiel警告，若比特幣持續位於10萬美元下方，恐引發新一輪更劇烈拋售，回測4月低點7.4 萬美元並非不可能，意味自現價仍可能再挫約30%。

 

　　值得留意，比特幣及以太幣ETF近月已累計出現超過18億美元資金淨流出，交易量及永續合約未平倉量自10月峰值回落約30%。此外，市場正關注部分持幣規模較大的資產管理與財務公司是否可能出現拋售風險，加劇投資者不安。

 

Bitwise：比特幣年底或回升至12.5萬美元　甚至有望創新高

 

　　投資機構Bitwise的首席投資長Matt Hougan認為，這波散戶賣壓可能已接近「極限點」，機構投資者反而趁勢布局，他預估，年底比特幣可能回升至12.5萬至13萬美元區間，甚至有望創下新高。Matt Hougan在接受《CNBC》節目《Crypto World》專訪時指，雖然散戶投資者目前處於「極度絕望」狀態，但這通常是市場即將觸底的訊號。他認為，華爾街金融機構對比特幣及其他加密資產的採納速度並未放緩，隨著ETF市場的擴張，機構資金將逐漸取代散戶成為主要動能來源。

 

　　Matt Hougan指，自今年以來，多檔加密貨幣ETF相繼推出，包括iShares Bitcoin Trust(IBIT)、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)及Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)，吸引龐大資金湧入。即使近幾周流入速度放緩，仍持續看到比特幣穩定的資金流入。而許多財務顧問預計將利用年底行情「向客戶展示他們對市場趨勢的掌握能力」，因此不排除年底前出現反彈。

 

　　Fundstrat共同創辦人Tom Lee也認為，比特幣仍有望在今年底挑戰15萬至20萬美元。他強調，10月歷史性清算事件影響雖大，但市場顯示韌性，目前類似於牛市階段的深度換手，而非多頭結束。不過，ShapeShift分析師Houston Morgan認為，今年比特幣不太可能突破12.5萬美元，他指比特幣若要重啟牛市，必須擺脫與美國總統特朗普政策聲明過度連動的現象。

 

黃德几：美股恐AI泡沫開始回調　比特幣或再試9.9萬美元

 

比特幣 | 納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？

（黃德几facebook截圖）

 

　　香港股票分析師協會理事黃德几表示，近期整個環球金融市場明顯對高風險資產開始有疑慮，覺得升得多、高風險而Beta值高的不如先沽出獲利。現時大家會覺得美股高處不勝寒，AI泡沫已愈吹愈大，擔心有明顯回吐，事實上，在技術上三大美股指數都見兩個頂背馳，創完新高後開始回落，而比特幣10月初已見頂，當時價格升至約12.5萬美元，跟著就見頂回落，比美股跌得還要早。假如美股真的出現調整，相信避險資金不會流入波動性更大的虛擬貨幣，資金離開AI後就會流去較穩定的資產如一些傳統道指成分股。

 

　　黃德几又指，比特幣剛跌穿的10萬美元其實是很關鍵的支持位，雖然跌至上次低位近9.9萬美元，即日有些反彈，但未必可延續，過去3日形成的下降通道都受制於此水平，短期內有機會再下試10萬大關，假如確認再失守9.9萬美元的重要支持，走勢就轉差，儘管未跌至4月時低位。不過，若預期美股開始回調，並由AI相關股份觸發，更加會拖累虛擬資產價格，避險資金只會流去傳統藍籌及美債，金價也因升得多出現同樣情況，比特幣9.9萬美元不容有失，一旦跌穿會有更大跌幅，不建議於現水平撈底。

 

　　比特幣ETF今早下挫，華夏比特幣(03042)半日跌2.28%收報12.44元，FA南方比特幣(03066)跌2.16%報33.52元，FA三星比特幣(03135)跌2.14%報33.82元。以太幣ETF跌幅更大，華夏以太幣(03046)跌4.25%報7.895元，FA南方以太幣(03068)跌4.75%報15.23元，嘉實以太幣(03179)跌4.81%報7.925元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此

 


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比特幣及大市，立即重溫

 

 

其他比特幣相關新聞：
《異動股》幣市大震比特幣挫穿10萬美元關，ETF普跌5%炒幣股挫

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00863

ＯＳＬ集團

16.010

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

228.600

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 16.010
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 228.600
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.110
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 197.900
  • 00066 港鐵公司
  • 29.340
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.680
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.020
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.600
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.050
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.800
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.950
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00388 香港交易所
  • 423.600
  • 00981 中芯國際
  • 71.700
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 87.650
  • 目標︰$100.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 70.250
  • 目標︰$80.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.100
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/11/2025 17:00  《盤後部署》亞太股市重挫港股逆勢跑贏，黃金避險作用明顯宜開始分注撈底

05/11/2025 16:41  【ＪＰＥＸ】警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

05/11/2025 16:12  恒指全日微跌16點已跑贏亞太股市，收報25935，金股止跌科技股偏軟

05/11/2025 16:08  《新股掛牌》賽力斯(09927)首掛平收報131.5元，盤中一度潛水一成

05/11/2025 15:17  【地皮截標】港鐵(66)屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

05/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３９，一周拆息較上日軟２９基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 金管局：為期三天峰會迎來超過300位與會者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

有料就邊度都係舞台 1
人氣文章

玩樂 What’s On

Merry Balloon Hong Kong大型IP角色輕氣球巡遊：招募「持球手」義工＋限定精品率先睇
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘救星 │ 英國營養學會推6大通便食物，1種水果軟化糞便促進腸道蠕動 新文章
人氣文章
名人保養 │ 58歲阮兆祥當年新秀片曝光，16歲青澀纖瘦樣貌網民激讚靚仔 新文章
人氣文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 21:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/11/2025
JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處