異動股 | 航空股走強東航升逾半成，內地明年春節連放9日史上最長

內地航空股全線拉升，東航(00670)升5.3%，報4.38元，南航(01055)升2.7%，報4.94元，國航(00753)升4.1%，報6.11元。

國務院辦公廳發布關於2026年部分節假日安排的通知，其中明年春節將從2月15日（農曆臘月二十八、周日）至23日（農曆正月初七、周一）放假調休，一連9天，被稱為「史上最長春節假期」，勢必點燃旅遊市場熱情。

此外，明年元旦放假調休共3天；清明節、端午節、中秋節均放假3天；勞動節放假調休共5天；國慶日放假調休共7天。

根據「去哪兒」數據顯示，關於明年假日安排的消息發出不到半小時，平台上元旦期間的火車票、春節期間的火車票和國際機票搜索量瞬時增長翻倍，其中春節出發的機票搜索量瞬時增長3倍。



現時，恒生指數報25886，跌66點或跌0.3%，主板成交逾1739億元。國企指數報9145，跌27點或跌0.3%。恒生科技指數報5765，跌53點或跌0.9%。即月期指新報25894，跌14點，高水8點。即月國指期貨報9158，跌13點，高水13點。即月科指期貨新報5781，跌36點，高水25點。

上證綜合指數報3972，升12點或升0.3%，成交6773.38億元人民幣。深證成份指數報13230，升54點或升0.4%，成交8551.24億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 現價(元) 國航(00753) 6.11元 升4.09% 南航(01055) 4.94元 升2.7% 東航(00670) 4.38元 升5.29% 國泰(00293) 11.26元 升0.27%

撰文：經濟通市場國金組

