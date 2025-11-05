地皮截標 | 港鐵屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

港鐵公司(00066)公布，屯門第16區站第一期物業發展項目今日（5日）截止提交標書，共收到6份標書。港鐵表示，將詳細考慮有關的標書，並於稍後公布招標結果。

上述發展項目已於今日下午2時截標。據截標現場所見，獨資參與為嘉華國際(00173)、會德豐地產；其他發展商為長實(01113)、中海外(00688)，以及2家不知名發展商。

長實：只要價錢合適定必繼續買地

長實物業投資及估價部首席經理陳文偉表示，只要價錢合適，集團定必繼續於香港購買土地，用作未來發展新項目。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇指出，入標原因為項目將來會有鐵路站、商場，相信交通及生活配套足夠。她亦稱，近期樓市市氣氛好轉，且料樓市後市平穩，集團將因應市況投地。至於分期繳付地價，則有助發展商現金流處理狀況。資料顯示，第一期物業發展項目將有蓋行人通道連接第16區站和商場。

允地價分期支付，最遲6年後付「尾數」

第一期發展項目住宅總樓面約60.1萬平方呎，據了解將提供不多於1280伙。綜合市場資訊，項目市場估值約12億至24億元，每平方呎樓面地價約2000至4000元。而屯門第16區站則預計於2030年竣工。

此外，市場消息透露，是次港鐵採固定分紅及出價形式招標，分紅比例劃一29%，並以「一口價」決勝負，出價不設下限，價高者得。而且，港鐵允許中標者分兩期支付地價，一半在招標時支付，餘下半數可於項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期前繳付，即6年後始付清地價，屬市場罕見安排。

