  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

地皮截標 | 港鐵屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

05/11/2025

　　港鐵公司(00066)公布，屯門第16區站第一期物業發展項目今日（5日）截止提交標書，共收到6份標書。港鐵表示，將詳細考慮有關的標書，並於稍後公布招標結果。

 

地皮截標 | 港鐵屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

長實代表遞交標書（許英略攝）

 

　　上述發展項目已於今日下午2時截標。據截標現場所見，獨資參與為嘉華國際(00173)、會德豐地產；其他發展商為長實(01113)、中海外(00688)，以及2家不知名發展商。

 

長實：只要價錢合適定必繼續買地

 

　　長實物業投資及估價部首席經理陳文偉表示，只要價錢合適，集團定必繼續於香港購買土地，用作未來發展新項目。

 

　　嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇指出，入標原因為項目將來會有鐵路站、商場，相信交通及生活配套足夠。她亦稱，近期樓市市氣氛好轉，且料樓市後市平穩，集團將因應市況投地。至於分期繳付地價，則有助發展商現金流處理狀況。資料顯示，第一期物業發展項目將有蓋行人通道連接第16區站和商場。

 

地皮截標 | 港鐵屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇

 

允地價分期支付，最遲6年後付「尾數」

 

　　第一期發展項目住宅總樓面約60.1萬平方呎，據了解將提供不多於1280伙。綜合市場資訊，項目市場估值約12億至24億元，每平方呎樓面地價約2000至4000元。而屯門第16區站則預計於2030年竣工。

 

　　 此外，市場消息透露，是次港鐵採固定分紅及出價形式招標，分紅比例劃一29%，並以「一口價」決勝負，出價不設下限，價高者得。而且，港鐵允許中標者分兩期支付地價，一半在招標時支付，餘下半數可於項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期前繳付，即6年後始付清地價，屬市場罕見安排。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00863

ＯＳＬ集團

16.010

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

228.600

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 16.010
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 228.600
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.110
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 197.900
  • 00066 港鐵公司
  • 29.340
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.680
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.020
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.600
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.050
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.800
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.950
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00388 香港交易所
  • 423.600
  • 00981 中芯國際
  • 71.700
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 87.650
  • 目標︰$100.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 70.250
  • 目標︰$80.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.100
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/11/2025 17:00  《盤後部署》亞太股市重挫港股逆勢跑贏，黃金避險作用明顯宜開始分注撈底

05/11/2025 16:41  【ＪＰＥＸ】警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

05/11/2025 16:12  恒指全日微跌16點已跑贏亞太股市，收報25935，金股止跌科技股偏軟

05/11/2025 16:08  《新股掛牌》賽力斯(09927)首掛平收報131.5元，盤中一度潛水一成

05/11/2025 15:17  【地皮截標】港鐵(66)屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

05/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３９，一周拆息較上日軟２９基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 金管局：為期三天峰會迎來超過300位與會者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
人氣文章

女子愛財．唐德玲

用人民幣買股，好過造定存？
人氣文章

影視娛樂

50歲碧咸獲英國王室封爵士，授勳儀式大仔缺席，家族不和再受關注
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

無印良品迎來全新概念店！7大私心推薦MUJI好物：除了人氣睡眠噴霧，還有這兩瓶美容液！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期睡眠不足恐腦退化，醫生推側睡助大腦排毒 + 3招提升睡眠新文章
人氣文章
Cous cous vs Millet：中文都叫小米，營養師拆解3大營養差異別買錯！
人氣文章
名人保養 │ 58歲阮兆祥當年新秀片曝光，16歲青澀纖瘦樣貌網民激讚靚仔 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 21:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/11/2025
JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處