異動精選 | 避險需求升金礦股止挫回升，春節連放9日航空股受捧
05/11/2025
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
更多財經熱話
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-05
延伸閱讀
05/11/2025 17:00 《盤後部署》亞太股市重挫港股逆勢跑贏，黃金避險作用明顯宜開始分注撈底
05/11/2025 16:41 【ＪＰＥＸ】警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
05/11/2025 16:12 恒指全日微跌16點已跑贏亞太股市，收報25935，金股止跌科技股偏軟
05/11/2025 16:08 《新股掛牌》賽力斯(09927)首掛平收報131.5元，盤中一度潛水一成
05/11/2025 15:17 【地皮截標】港鐵(66)屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標
05/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹
05/11/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標
05/11/2025 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７７３９，一周拆息較上日軟２９基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 21:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞05/11/2025
JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N