山今養生智慧
AI | 華爾街憂AI泡沫爆破納指急跌，概念股再借勢回調應如何部署？

05/11/2025

　　市場擔憂人工智能（AI）投資泡沫爆破，多家華爾街大行警告美股可能出現調整，加上知名對沖基金經理Michael Burry大手加倉Palantir(US.PLTR)及英偉達(US.NVDA)認沽期權，隔晚美股下挫，納指更急挫2%，拖累港股具AI概念的科技股今日（5日）繼續借勢調整，其中阿里巴巴(09988)曾再跌3%低見154.2元，已連跌4日，是否已到吸納時候？應如何部署？

 

（AP圖片）

 

Michael Burry押注AI泡沫爆破　加倉Palantir及Nvidia認沽期權


　　多家華爾街大行警告美股可能出現調整，其中高盛CEO蘇德巍指，美股在未來12至24個月內極有可能出現10%至20%的回調；摩根士丹利CEO Ted Pick認為，市場應為10%至15%的調整作好準備。隔晚道指收市跌0.53%，報47085.24點；標普500指數跌1.17%，報6771.63點。納指更急挫2.04%，報23348.64點。其中數據分析巨企Palantir受惠於AI產品的強勁需求，第三季營收按年大增63%至11.8億美元，淨利潤增逾兩倍至4.76億美元，均勝市場預期，公司同時上調全年收入預測，由原先的41.4億至41.5億美元，上調至約44億美元，但無阻股價插水，觸發市場對AI投資泡沫爆破的擔憂，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多抽高19.28%至20.48。


　　與10月份IMF與英倫銀行等國際機構的口頭警告不同，這次華爾街投資者以實際行動造淡。著名電影《沽注一擲》(The Big Shot)主角原型、對沖基金經理Michael Burry旗下Scion Asset Management披露增持Palantir和英偉達(Nvidia)的認沽期權。截至9月底，Scion Asset Management建立價值9.12億美元的Palantir認沽期權倉位，和價值1.87億美元的Nvidia認沽期權倉位，兩大科技股認沽期權已佔公司美股投資組合近八成。Palantir股價盤中曾瀉10.4%，收市仍插7.9%。被稱為「神奇七俠」的主要大型科技股全線下跌，英偉達跌4%，特斯拉挫半成。

 

據報內地補貼大型數據中心電費　助科技巨擘減輕電力成本


　　不過，英國《金融時報》近日引述消息指，中國已增加補貼，使國內一些大型數據中心可減省一半的能源費用。報道指，地方政府加大激勵力度，以幫助字節跳動、阿里巴巴、騰訊(00700)等科技巨頭。這些公司在中國禁止購買英偉達AI晶片後，受到電費上漲的衝擊。消息指，在新補貼政策出台前，多家中國科技公司向監管機構反映，使用華為、寒武紀等公司的國產晶片導致電費成本上升。


　　甘肅、貴州和內蒙古等能源豐富的偏遠省份，如今已成為數據中心集群布局的熱點地區。為吸引大型項目落地，這些地方政府已在競相提供能源補貼和現金激勵。知情人士指，部分補貼足以覆蓋數據中心約一年的運營成本。

 

阿里Qwen3贏虛擬貨幣投資比賽　阿里雲獲Gartner評為領導者

 

　　值得一提，美國研究公司Nof1的Alpha Arena人工智能模型投資虛擬貨幣比賽昨日(4日)完結。阿里巴巴的通義千問Qwen3-Max模型在兩周投資期內錄得22.32%回報跑贏，深度求索DeepSeek V3.1模型錄得4.89%回報排第二。其餘測試的4個模型，包括Anthropic的Claude Sonnet 4.5、谷歌Gemini 2.5 Pro、xAI的Grok 4及OpenAI的ChatGPT-5均錄得嚴重虧損，當中以ChatGPT-5表現最差。測試中每套模型獲分配1萬美元實際現金，在Hyperliquid交易所投資加密貨幣永續期貨合約。

 

（AP圖片）


　　另外，阿里旗下阿里雲公布，獲Gartner評為《2025年容器管理魔力象限》及《2025年雲原生應用平台魔力象限》的領導者。阿里雲智能高級研究員兼基礎設施事業部總經理蔣江偉表示，隨着數碼能力成為企業不可或缺的要素，公司將致力提升數碼工具採用的效益和便捷度，同時不斷突破相關技術的邊界。根據Gartner報告，去年容器管理市場規模超過25億美元，預計至2028年，95%的新AI部署將採用Kubernetes，相較目前不足30%大幅上升。此外，去年全球雲原生應用平台市場收入超過35億美元，支出按年呈16.4%增長，預計至2029年，該市場收入將突破70億美元，2024至2029年的5年複合年增長率(以固定匯率計算)為15.1%。

 

大和重申對中國互聯網行業正面看法　首選騰訊阿里等

 

　　大和近日發表研究報告指，該行在新加坡及吉隆坡與投資者會面時，最常討論的股票包括小米(01810)、阿里、美團(03690)、百度(09888)及騰訊，而投資者普遍關注AI主題。當中騰訊仍是最廣泛持有的公司，投資者認為資本支出上調將成為未來數季的股價關鍵催化劑，且基於其強大遊戲管線支持，騰訊2026年遊戲收入增長可獲看好。此外，阿里被視為中國最具代表性AI相關股，且仍是市場一致看好的長倉股票。投資者關注阿里國內、外市場的資本支出分配，折舊對雲業務利潤影響，以及減少外賣業務投資的步伐。

 

　　該行重申對中國互聯網行業持正面看法。首選股票包括騰訊、阿里、Sea(US.SE)及攜程(09961)。該行亦看好百度及拼多多(US.PDD)作為策略性買入選擇。

 

曾永堅：阿里騰訊回到較低估值才可吼　快手65元以下可分段吸

 

（曾永堅）

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，整個科技板塊包括阿里若有貨或有利潤都宜先行減持一部分，甚至套現一半，因由今年春節至今，AI相關股估值推動股價上升潮已基本完成，往後大家會再聚焦其盈利能力，看其盈利當中有多少受惠AI或由AI投資帶動，當然內地AI投資熱潮仍持續，甚至一直增加投資AI相關基礎設施，而阿里是較受惠此輪投資熱潮的科技股，但要靠未來盈利帶動估值再有較大突破，若無貨不建議急於買入，畢竟阿里往績市盈率已達20倍，預期市盈率也達23倍，至少回至20倍以下才可分段吸納。至於騰訊則受惠AI應用降本增效較顯著，亦宜待估值回至較低水平才吼，起碼回到600元以下才分段部署。

 

　　另曾永堅指，快手於AI應用上有較明顯成效，且公司由主業短片帶動的商業價值近年做得愈來愈成功，但也逃不過現時整個大市的殺估值浪潮，其股價於今年春節以後同樣受惠AI主題帶動的估值重估，雖然從今年已公布季績來看，反映公司在帶貨甚或AI應用上都頗成功，但現時大家較關注實質盈利增長。而快手的預期市盈率為15倍，較阿里及騰訊等巨企合理，在殺估值浪潮中調整幅度料較小，估計約於65至66元會有初步技術支持，若看好其明年甚至2027年盈利能力仍可高增長，可於65元以下分段吸納。

 

　　科技股尤其具AI概念股份今日普遍下跌，阿里跌0.31%收報158.5元，百度跌0.25%報121.6元，快手跌0.7%報70.95元，萬國數據(09698)跌0.42%報33元，金山雲(03896)跌1.26%報6.29元，商湯(00020)跌2.66%報2.2元，京東(09618)跌0.49%報122.8元，小米跌0.23%報43.32元，嗶哩嗶哩(09626)跌4.09%報220.2元，惟騰訊無升跌報629元，美團升1.3%報101.2元，網易(09999)升0.28%報217.4元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此


【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得

