  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元

05/11/2025

　　財政司司長陳茂波出席國際金融領袖投資峰會上致辭時表示，今年全球對人工智能的私人投資已突破1900億美元，亦指人工智能不再局限於單一產業，而是橫跨金融、物流、醫療、智能製造等領域的關鍵賦能力量。

 

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元

（Sam攝）

 

　　陳茂波指出，在國家十四五規劃建議中，AI處於核心地位，香港同樣懷抱願景，透過「雙引擎戰略」實現目標，既將AI作為核心產業發展，更推動AI賦能傳統產業升級。

 

　　他認為，香港有能力建立有活力並與國際聯繫的AI生態系統，特區政府正透過直接投資AI項目和初創企業，引導私人資本投向相關領域，並促進頂尖人才在香港加強合作和發展。

 

　　他又提到，必須以創新思維與改革決心捕捉經濟基礎變化帶來的機遇，自2018年推出同股不同權架構、放寬未盈利生物科技公司上市門檻，至2023年新增特專科技公司上市機制，在改革創新精神驅動下，新經濟公司市值佔比從2017年的16%躍升至現時35%，2018年至2025年上半年更貢獻IPO集資額的45%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00863

ＯＳＬ集團

16.010

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

228.600

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 16.010
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 228.600
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.110
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 197.900
  • 00066 港鐵公司
  • 29.340
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.680
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.020
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.600
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.050
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.800
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.950
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00388 香港交易所
  • 423.600
  • 00981 中芯國際
  • 71.700
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 87.650
  • 目標︰$100.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 70.250
  • 目標︰$80.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.100
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/11/2025 17:00  《盤後部署》亞太股市重挫港股逆勢跑贏，黃金避險作用明顯宜開始分注撈底

05/11/2025 16:41  【ＪＰＥＸ】警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

05/11/2025 16:12  恒指全日微跌16點已跑贏亞太股市，收報25935，金股止跌科技股偏軟

05/11/2025 16:08  《新股掛牌》賽力斯(09927)首掛平收報131.5元，盤中一度潛水一成

05/11/2025 15:17  【地皮截標】港鐵(66)屯門第16區站項目共收6份標書，長實、嘉華及會地等入標

05/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３９，一周拆息較上日軟２９基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 金管局：為期三天峰會迎來超過300位與會者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

發揮協同效應：AI、數碼資產與數據運用在香港金融科技的整合
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元
人氣文章

生財有道

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋日老錢風來襲！Valextra經典手袋換上秋色新裝，一秒進入Old Money世界！
人氣文章

Art & Living

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

遲桂為誰開：記潘迪華《白孃孃》軼聞
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 21:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/11/2025
JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處