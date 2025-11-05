金融峰會 | 陳茂波：今年全球對人工智能私人投資已突破1900億美元

財政司司長陳茂波出席國際金融領袖投資峰會上致辭時表示，今年全球對人工智能的私人投資已突破1900億美元，亦指人工智能不再局限於單一產業，而是橫跨金融、物流、醫療、智能製造等領域的關鍵賦能力量。

（Sam攝）

陳茂波指出，在國家十四五規劃建議中，AI處於核心地位，香港同樣懷抱願景，透過「雙引擎戰略」實現目標，既將AI作為核心產業發展，更推動AI賦能傳統產業升級。

他認為，香港有能力建立有活力並與國際聯繫的AI生態系統，特區政府正透過直接投資AI項目和初創企業，引導私人資本投向相關領域，並促進頂尖人才在香港加強合作和發展。

他又提到，必須以創新思維與改革決心捕捉經濟基礎變化帶來的機遇，自2018年推出同股不同權架構、放寬未盈利生物科技公司上市門檻，至2023年新增特專科技公司上市機制，在改革創新精神驅動下，新經濟公司市值佔比從2017年的16%躍升至現時35%，2018年至2025年上半年更貢獻IPO集資額的45%。

撰文：經濟通採訪組

