  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 美法院質疑總統關稅權，晶泰與禮來達27億元合作，三智駕新股暗盤破發

06/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周三（5日）在多重利好因素帶動下全線收高。人工智能相關股份在龍頭AMD帶領下強勁反彈；與此同時，美國最高法院對總統特朗普的關稅合法性提出質疑，市場憧憬部分關稅有望取消，樂觀情緒推動大市向上。道指收市升225.86點，或0.48%，報47311.1點；標普500指數升24.74點，或0.37%，報6796.29點；納指升151.16點，或0.65%，報23499.8點。中國金龍指數升12點。日經期貨截至上午8時8分跌50點。

 

2、美國最高法院周三就總統特朗普廣泛徵收關稅的權力舉行口頭辯論，多名保守派大法官罕有地對總統權力提出尖銳質疑，令外界普遍預期政府勝訴的機會大減。

 

3、美國供應管理協會(ISM)公布，美國10月份服務業採購經理指數(PMI)由前月的49.9回升至52.4，不僅重回50以上的擴張區間，亦創下八個月來的最快增速。另外，人力資源服務公司ADP發布的就業報告顯示，美國10月私人市場新增職位4.2萬個，遠超市場預期的2.2萬至2.8萬個增幅，並成功扭轉此前連續兩個月的跌勢。

 

4、聯儲局理事米蘭再度發表「鴿派」言論，儘管最新公布的私營機構就業數據略優於預期，他仍重申現行貨幣政策過於緊縮，並認為有理由採取更進取的減息步伐。米蘭提出聯儲局或可透過一系列每次減息半厘，以達到中性的利率水平。

 

5、美國聯邦政府停擺已持續36天，刷新美國歷史上政府停擺時間最長的紀錄。分析指，此次停擺已引發一場前所未有的「數據真空」，使投資者和包括聯邦儲備局在內的決策者，在評估經濟健康狀況時如被蒙上眼睛。

 

6、美國白宮周二（4日）發布兩項行政令，宣布自11月10日起取消對中國商品的10%「芬太尼關稅」，並延長24%「對等關稅」暫緩期一年。中方昨日也相應公布調整措施。

 

7、證監會終身禁止恒生銀行前有關人士張藝議重投業界。早前他因偷竊客戶資產而被裁定刑事罪名成立，被區域法院判處監禁30個月。

 

8、據路透引述知情人士消息，由於荷蘭晶片製造商安世半導體的晶片供應短缺，日產汽車將從下周開始，削減其在日本西南部九州工廠最暢銷車款Rogue運動型多用途車的產量。

 

9、澳洲政府宣布，將進一步擴大即將實施的社交媒體使用年齡限制，把社交平台Reddit及直播平台Kick正式納入禁令範圍。這項全球首創的法案旨在加強對未成年人的網絡保護，將於2025年12月10日起生效。

 

開市Go | 美法院質疑總統關稅權，晶泰與禮來達27億元合作，三智駕新股暗盤破發

 

開市Go | 美法院質疑總統關稅權，晶泰與禮來達27億元合作，三智駕新股暗盤破發

 

開市Go | 美法院質疑總統關稅權，晶泰與禮來達27億元合作，三智駕新股暗盤破發

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

125.900

異動股

01795

亞東集團

0.670

異動股

00981

中芯國際

76.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 125.900
  • 01795 亞東集團
  • 0.670
  • 00981 中芯國際
  • 76.050
  • 02535 泓基集團
  • 1.040
  • 02899 紫金礦業
  • 31.980
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.900
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.320
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.300
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.330
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 76.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.900
  • 00700 騰訊控股
  • 643.500
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.590
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.400
報章貼士
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 2,850.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 110.200
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 38.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/11/2025 14:35  《異動股》晶片股午後升幅再擴大，中芯、華虹齊升6%

06/11/2025 14:06  《異動股》金礦股全線回升，紫金獲大摩看好股價漲4%

06/11/2025 13:18  【ＪＰＥＸ】林作等人獲准保釋12月再訊，案件轉介高等法院審理

06/11/2025 13:03  《異動股》小鵬倒升午後曾飆5%，稱正積極尋找機會A股上市

06/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指料續區間上落，小鵬無人的士前景存疑炒作智駕概念失靈

06/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | JPEX虛擬貨幣詐騙案今日提堂，15名涉案人分8案共控告50條罪新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財政部在港發40億美元主權債券，滙豐：國家續深化與全球資本市場雙向互動新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

發揮協同效應：AI、數碼資產與數據運用在香港金融科技的整合
人氣文章

影視娛樂

《MAMA2025》嘉賓名單曝光：視帝朱智勛出席頒獎＋25位嘉賓陣容登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
人氣文章

港女講男．妮洛

分手就該當面說？在電話中告別，或許是對雙方的保障？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
人氣文章
名人醫美 │ 37歲裕美韓國整容實況公開，術後3日真面目曝光，全臉針孔紅腫新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/11/2025
JPEX | JPEX虛擬貨幣詐騙案今日提堂，15名涉案人分8案共控告50條罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處