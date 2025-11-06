開市Go | 美法院質疑總統關稅權，晶泰與禮來達27億元合作，三智駕新股暗盤破發

要聞盤點

1、美股周三（5日）在多重利好因素帶動下全線收高。人工智能相關股份在龍頭AMD帶領下強勁反彈；與此同時，美國最高法院對總統特朗普的關稅合法性提出質疑，市場憧憬部分關稅有望取消，樂觀情緒推動大市向上。道指收市升225.86點，或0.48%，報47311.1點；標普500指數升24.74點，或0.37%，報6796.29點；納指升151.16點，或0.65%，報23499.8點。中國金龍指數升12點。日經期貨截至上午8時8分跌50點。

2、美國最高法院周三就總統特朗普廣泛徵收關稅的權力舉行口頭辯論，多名保守派大法官罕有地對總統權力提出尖銳質疑，令外界普遍預期政府勝訴的機會大減。

3、美國供應管理協會(ISM)公布，美國10月份服務業採購經理指數(PMI)由前月的49.9回升至52.4，不僅重回50以上的擴張區間，亦創下八個月來的最快增速。另外，人力資源服務公司ADP發布的就業報告顯示，美國10月私人市場新增職位4.2萬個，遠超市場預期的2.2萬至2.8萬個增幅，並成功扭轉此前連續兩個月的跌勢。

4、聯儲局理事米蘭再度發表「鴿派」言論，儘管最新公布的私營機構就業數據略優於預期，他仍重申現行貨幣政策過於緊縮，並認為有理由採取更進取的減息步伐。米蘭提出聯儲局或可透過一系列每次減息半厘，以達到中性的利率水平。

5、美國聯邦政府停擺已持續36天，刷新美國歷史上政府停擺時間最長的紀錄。分析指，此次停擺已引發一場前所未有的「數據真空」，使投資者和包括聯邦儲備局在內的決策者，在評估經濟健康狀況時如被蒙上眼睛。

6、美國白宮周二（4日）發布兩項行政令，宣布自11月10日起取消對中國商品的10%「芬太尼關稅」，並延長24%「對等關稅」暫緩期一年。中方昨日也相應公布調整措施。

7、證監會終身禁止恒生銀行前有關人士張藝議重投業界。早前他因偷竊客戶資產而被裁定刑事罪名成立，被區域法院判處監禁30個月。

8、據路透引述知情人士消息，由於荷蘭晶片製造商安世半導體的晶片供應短缺，日產汽車將從下周開始，削減其在日本西南部九州工廠最暢銷車款Rogue運動型多用途車的產量。

9、澳洲政府宣布，將進一步擴大即將實施的社交媒體使用年齡限制，把社交平台Reddit及直播平台Kick正式納入禁令範圍。這項全球首創的法案旨在加強對未成年人的網絡保護，將於2025年12月10日起生效。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽