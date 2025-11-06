美股 | 美大法官質疑關稅合法性，樂觀情緒提振市場，AI股反彈

美國最高法院多名大法官周三（5日）對總統特朗普的關稅合法性提出質疑，市場憧憬部分關稅有望取消，樂觀情緒推動大市向上。 ​美股全線收高，AI板塊在晶片巨企AMD(US.AMD)帶領下反彈。

道指收市升225.86點，或0.48%，報47311.1點；標普500指數升24.74點，或0.37%，報6796.29點；納指升151.16點，或0.65%，報23499.8點。

AMD成為市場焦點。 該公司的第三季業績，無論盈利與收入均超分析師預期，收市升2.3%%，帶動其他AI概念股上揚。 博通(US.AVGO)和美光(US.MU)分別升2%和8.9%。 英偉達(US.NVDA)則先升後跌，收市跌1.8%，甲骨文(US.ORCL)錄得約1%升幅。 ​

經濟數據方面，最新公布的ADP私人就業數據以及ISM服務業經濟讀數均優於市場預期。 雖然強勁的數據一度推高債券孳息率，但市場對經濟前景的信心增強，同時對聯儲局在12月進行第三次減息的預期亦有所升溫，整體氣氛偏向樂觀。

美匯在三個月高位徘徊

美元匯率在近三個月高位徘徊。美匯指數企穩於100點心理關口上方，日內報100.197，基本持平。美元兌日圓呈現窄幅波動格局 ，日內報154.13，跌0.3%。歐元兌美元反覆上落，日內報1.1488，上升0.07%。

現貨金價顯著上揚，升幅逾1.4%，重回每盎司3980美元以上水平，而紐約期金亦升至約3998美元，升幅約0.9%。

紐約期油及布蘭特期油表現反覆，儘管美國原油庫存數據遠超預期帶來利淡壓力。 紐約期油下跌1.5%，報每桶59.61美元；布蘭特原油期貨亦下跌1.3%，報每桶63.53美元。

撰文：經濟通市場國金組

