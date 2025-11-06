  • 會員
盤前攻略 | 多項數據勝預期美股三指齊反彈 夜期黑期齊漲恒指料高開

06/11/2025

　　美國昨日公布的多項數據均好過預期，數據機構ADP公布，10月份私人職位增長4.2萬個，高於預期升3萬個；9月份職位修訂後減少2.9萬個，意味著私人職位經歷連跌兩個月後回穩。而美國10月份ISM服務業指數則由9月的50升至52.4，高於預期的50.8，並為8個月以來最高。道指報47311點，升225點或0.48%；標指升0.37%，報6796點；納指升0.65%，報23499點；惟重磅股英偉達繼周二挫4%後，周三再跌1.8%。

 

盤前攻略 |

(互聯網圖片)

 

　　反映中概股表現的金龍指數輕微反彈0.15%。阿里巴巴升0.32%，報164.82美元；京東升0.69%，報32.04美元；百度跌1.33%，報123.33美元；理想升1.31%，報20.07美元；小鵬跌3.97%，報21.79美元；蔚來升1.82%，報7.29美元；嗶哩嗶哩跌0.14%，報28.64美元。

 

夜期高水逾200點，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升215點，報26150，高水215點。隔夜ADR普遍高走，美團(03690)ADR較港股高0.86%，折合102.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.06%，折合51.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.49%，折合623.1港元；小米(01810)ADR較港股高1.39%，折合43.9港元；港交所(00388)ADR較港股高1.29%，折合429.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.91%，折合110.3港元。

 

世界經濟論壇警告，金融泡沫憂慮未除

 

　　恒指昨日盤中最多曾挫456點，好友損失慘重，超過2000張牛證跌入被收回範圍。參考最新牛熊證街貨分布圖，牛證總數只減少951張至10593張，顯示好友重新部署。熊證增加504張至總數8360張。增加的部分主要集中在貼近恒指收市價附近。在26000至26399的四個百點區間，熊證總共新增869張，使該區熊證總數增至1492張。該四個區距離恒指現價最多464點，而最少只有65點，預料在升市下，部分熊證今日將成炮灰。不過，熊證重貨區維持在26600至26699區間，預料暫時不受影響。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升257點，報26110，高水175點，預料恒指高開過百點。恒指昨日大跌逾400點後掉頭向上，收市僅跌16點，部分原因是市場對目前港股AI估值看法正面，認為出現泡沫的風險小。另外，A股午後倒升亦是一大助力。不過，世界經濟論壇(WEF)主席布倫德最新警告，全球金融市場可能面臨3個潛在泡沫，值得全球關注。一是加密貨幣泡沫，二是人工智能(AI)泡沫，三是債務泡沫。布倫德指，AI可能帶來巨大的生產力提升，但也可能威脅到許多白領工作。他舉例說，美國網購巨頭亞馬遜和瑞士食品巨擘雀巢等公司最近宣布裁員。除了布倫德的警告，目前美股位高勢危亦引來市場擔心，媒體多次報道巴郡近期持有現金升至高水平亦值得關注，因此，高追風險仍大。在夜期黑期加持下，預料恒指今日反彈，高位有機會一次過收復10天（約26092）、20天（約26053）及50天移動平均線（約26085），惟收市能否站穩，仍要看A股表現。

恒生指數

26,422.06

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.560

人氣文章FOCUS06/11/2025
新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起
人氣文章
