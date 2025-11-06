  • 會員
異動股 | 國泰航空(293)高開3%，計劃斥70億元接收卡塔爾航空擬售持股

06/11/2025

異動股 | 國泰航空(293)高開3%，計劃斥70億元接收卡塔爾航空擬售持股

 

　　國泰(00293)現價升3%，報11.62元，該股成交約182萬股，涉資2119萬元。

 

　　國泰航空公布，擬進行場外股份回購，於昨日，卡塔爾航空以該集團為受益人簽訂承諾契約。卡塔爾航空已不可撤回地向該集團承諾簽訂回購契約，有關該集團於場外回購卡塔爾航空所擁有的約6.43億股，佔已發行股份約9.57%，每股回購價10.8374元，比昨天收報11.28元折讓3.9%，總代價約69.7億元。有關交易須待股東批准。

 

公眾持股量低於25%，聯交所授豁免

 

　　該集團指，持43.12%股權的太古公司(00019) (00087)及持28.74%股權的中國國航　(00753) (滬:601111)不可撤回承諾贊成股份回購，股份回購完成後，不包括庫存股，太古公司及中國國航持股份別升至47.69%及31.78%，而公眾持股量將降至佔約20.53%，低於《上市規則》第8.08條規定的最低百分比25%，已向聯交所申請，而聯交所亦已授出公眾持股量豁免，隨後直至昨日，該集團因應債券所附轉換權的行使發行合共約2.78億股，因而公眾持股量由公眾持股量豁免日期之約25.04%增加至昨日約28.14%。

 

旗下香港快運與大馬檳城環球旅遊局簽合作備忘錄

 

　　香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局於今年10月27日簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作。


　
　　根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向，包括聯合市場推廣；班次優化；以及大灣區一站式銜接，深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案。

撰文：經濟通市場國金組

