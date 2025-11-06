新股上市 | 三智駕新股集體破發，文遠知行反應最差暗盤跌13%

自動駕駛作為今年備受關注的領域，備受市場矚目的三隻自動駕駛概念股小馬智行(02026)、文遠知行(00800)及均勝電子(00699)今日齊齊亮相港股，惟三隻股票暗盤表現令人大跌眼鏡，均以破發收場，為火熱的「港股Robotaxi第一股」爭奪戰潑下一盆冷水。

文遠知行(00800)超購72倍一手分配率6.6%，惟暗盤跌13%

文遠知行-W(00800)公布，最終發售價每股27.1元，比上限35元低22.6%，香港公開發售部分共有約6.5萬人申請，超額認購約72.44倍，認購一手100股的3.2萬人中有2135人獲配股份，分配比率6.64%，認購2000股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市。輝立暗盤收報23.62元，比定價跌12.8%，一手帳面虧損348元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉220.62萬股，共有24人申請，各獲10.19萬股，以及其中15人獲額外100股，分配比率4.62%，香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份升至1765萬股，佔發售股份總數20%，至於國際發售超額認購8.85倍。該集團招股集資約23.92億元。文遠知行提示，鑑於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使小量A類普通股成交，A類普通股價格亦可能大幅波動。

小馬智行(02026)超購15倍一手分配率55%，暗盤跌11%

中國自動駕駛初創小馬智行-W(02026)公布，最終發售價每股139元，比上限180元低22.8%，香港公開發售部分共有約3.7萬人申請，超額認購約14.88倍，認購一手100股的2萬人中有1.1萬人獲配股份，分配比率55%，認購3萬股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市。輝立暗盤收報123.5元，比定價跌11.2%，一手帳面虧損1550元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉209.78萬股，共有3人申請，各獲6100股，分配比率0.28%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持8.7%，至於國際發售超額認購6.72倍。該集團招股集資約67億元。小馬智行提示，鑑於股權高度集中於少數股東，即使小量A類普通股成交，A類普通股價格亦可能大幅波動。

均勝電子(00699)超購147倍甲組不穩中，暗盤跌2.7%

內地智能汽車科技解決方案提供商均勝電子(00699)(滬:600699)公布，香港公開發售部分共有約9.46萬人申請，超額認購約146.67倍，認購一手500股H股的4.9萬人中有7840人獲配股份，分配比率16%，均勝電子甲組所有認購者未能穩中一手股份，認購達500萬元以上的乙組投資者，全部獲派4000至4500股，相當於8至9手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股H股22元，輝立暗盤收報21.4元，比定價跌2.7%，一手帳面虧損300元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉775.5萬股，共有24人申請，各獲4000股，及其中15人獲發額外500股，分配比率0.06%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購8.78倍。該集團招股集資約34.12億元。均勝電子提示，鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場國金組

