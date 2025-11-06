內房困局 | 碧桂園(2007)境外債重組獲大多數債權人支持，預計下月申請法院認許

碧桂園(02007)公布，於昨日舉行的兩場債權人會議中，先後獲得佔約83.71%及96.03%債權人投贊成票，即其境外債務重組方案已分別獲所需的法定大多數債權人批准，公司預期將於12月4日向香港法院申請認許該重組計劃。

公司表示，計劃會議分為兩類債權人組別：在第一類會議中，共有41名債權人參與，持有申索總額約41.01億美元，其中33名債權人（佔約83.71%）投票贊成；第二類會議則有2382名債權人參與，代表申索總額約112.28億美元，其中2364名債權人（佔約96.03%）支持重組計劃。

此外，與重組相關的現有港元可轉換債券同意徵求特別決議案亦已於同日通過，會議於香港年利達律師事務所舉行，決議涉及將可轉換債券的管轄法律變更為香港法律，從而納入整體重組計劃中。

公司指出，重組的最終實施仍取決於多項外部因素，並強調不保證計劃可於2025年底前成功完成。公司提醒股東及投資者，切勿僅依賴本公告資料作投資決定，買賣股份時應審慎行事。

資料顯示，碧桂園自2023年下半年起受內房債務危機影響，曾出現部分境外債務違約。集團於2024年初展開整體境外債務重組程序，重組涉及約160億美元的境外債務，包括票據、貸款及可轉換債券。

撰文：經濟通市場國金組

