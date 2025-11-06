  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

內房困局 | 碧桂園(2007)境外債重組獲大多數債權人支持，預計下月申請法院認許

06/11/2025

內房困局 | 碧桂園(2007)境外債重組獲大多數債權人支持，預計下月申請法院認許

 

 

　　碧桂園(02007)公布，於昨日舉行的兩場債權人會議中，先後獲得佔約83.71%及96.03%債權人投贊成票，即其境外債務重組方案已分別獲所需的法定大多數債權人批准，公司預期將於12月4日向香港法院申請認許該重組計劃。

 

　　公司表示，計劃會議分為兩類債權人組別：在第一類會議中，共有41名債權人參與，持有申索總額約41.01億美元，其中33名債權人（佔約83.71%）投票贊成；第二類會議則有2382名債權人參與，代表申索總額約112.28億美元，其中2364名債權人（佔約96.03%）支持重組計劃。

 

　　此外，與重組相關的現有港元可轉換債券同意徵求特別決議案亦已於同日通過，會議於香港年利達律師事務所舉行，決議涉及將可轉換債券的管轄法律變更為香港法律，從而納入整體重組計劃中。

 

　　公司指出，重組的最終實施仍取決於多項外部因素，並強調不保證計劃可於2025年底前成功完成。公司提醒股東及投資者，切勿僅依賴本公告資料作投資決定，買賣股份時應審慎行事。

 

　　資料顯示，碧桂園自2023年下半年起受內房債務危機影響，曾出現部分境外債務違約。集團於2024年初展開整體境外債務重組程序，重組涉及約160億美元的境外債務，包括票據、貸款及可轉換債券。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01795

亞東集團

0.690

異動股

00981

中芯國際

76.100

異動股

02535

泓基集團

1.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01795 亞東集團
  • 0.670
  • 00981 中芯國際
  • 76.050
  • 02535 泓基集團
  • 1.040
  • 02899 紫金礦業
  • 31.980
  • 09927 賽力斯
  • 125.400
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.000
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.300
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.350
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.310
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 76.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.000
  • 00700 騰訊控股
  • 644.000
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.590
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.350
報章貼士
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 2,850.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 110.200
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 38.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/11/2025 14:35  《異動股》晶片股午後升幅再擴大，中芯、華虹齊升6%

06/11/2025 14:06  《異動股》金礦股全線回升，紫金獲大摩看好股價漲4%

06/11/2025 13:18  【ＪＰＥＸ】林作等人獲准保釋12月再訊，案件轉介高等法院審理

06/11/2025 13:03  《異動股》小鵬倒升午後曾飆5%，稱正積極尋找機會A股上市

06/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指料續區間上落，小鵬無人的士前景存疑炒作智駕概念失靈

06/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | JPEX虛擬貨幣詐騙案今日提堂，15名涉案人分8案共控告50條罪新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
人氣文章

玩樂 What’s On

《澳洲消防員月曆》猛男登陸香港！11/19~22 全港11間city'super、taste、惠康 賣慈善月曆幫助香港毛孩
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀網民熱議：男神真的老了新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
辧公室伸展6招｜紓緩肩頸痠痛、上班族必學輕鬆動作
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/11/2025
新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處