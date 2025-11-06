MSCI中國指數調整11月24日盤後生效，9港股獲新納入另剔除4隻（附表）
06/11/2025
國際指數編製公司MSCI今早公布11月指數審核變更結果。港股部分，MSCI中國指數新納入了紫金黃金國際(02899)、廣發證券(01776)、贛鋒鋰業(01772)、中國有色礦業(01258)等9隻港股，剔除了北控水務集團(00371) 、中國光大銀行(06818)、華潤醫藥(03320)等4隻港股標的，本次調整結果將於2025年11月24日收盤後生效。
表列新納入MSCI中國指數之港股股份
|股份(編號)
|紫金(02899)
|晶泰控股(02228)
|優必選(09880)
|榮昌生物(09995)
|廣發証券(01776)
|贛鋒鋰業(01772)
|東風集團股份(00489)
|中國有色礦業(01258)
|中國黃金國際(02099)
表列遭剔除MSCI中國指數之港股股份
|股份(編號)
|民航信息(00696)
|潤藥(03320)
|光大銀行(06818)
|北控水務(00371)
撰文：經濟通市場國金組
