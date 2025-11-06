  • 會員
MSCI中國指數調整11月24日盤後生效，9港股獲新納入另剔除4隻（附表）

06/11/2025

MSCI中國指數調整11月24日盤後生效，9港股獲新納入另剔除4隻（附表）

 

        國際指數編製公司MSCI今早公布11月指數審核變更結果。港股部分，MSCI中國指數新納入了紫金黃金國際(02899)、廣發證券(01776)、贛鋒鋰業(01772)、中國有色礦業(01258)等9隻港股，剔除了北控水務集團(00371) 、中國光大銀行(06818)、華潤醫藥(03320)等4隻港股標的，本次調整結果將於2025年11月24日收盤後生效。

 

表列新納入MSCI中國指數之港股股份

股份(編號)
紫金(02899)
晶泰控股(02228)
優必選(09880)
榮昌生物(09995)
廣發証券(01776)
贛鋒鋰業(01772)
東風集團股份(00489)
中國有色礦業(01258)
中國黃金國際(02099)

 

表列遭剔除MSCI中國指數之港股股份

股份(編號)
民航信息(00696)
潤藥(03320)
光大銀行(06818)
北控水務(00371)

撰文：經濟通市場國金組

