港股 | 午市前瞻 | 小鵬反應平平三新股齊破發 港股炒作智駕概念失靈

港股半日造好，恒指高開126點後一路擴大升勢，直至半日收市升426點或1.6%，恒生指數半日報26362，主板成交逾1271億元。恒生中國企業指數報9315，升152點或1.7%。恒生科技指數報5903，升117點或2%。

張智威：料恒指於25145點到26588點震盪

隔晚美聯儲官員釋放鴿派訊號，環球股市回暖，港股亦企上26000關，並越升越有，早盤升逾400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，參考恒指近期走勢，恒指從10月30日的高位26588點一路滑落到10月5日的低位25496點，升幅腰斬，預期短線處於反覆上落格局，於25145點到26588點震盪。他提到，投資者可以留意美國最高法院對特朗普關稅合法性的判決，有望對港股帶來刺激。

對於近期甚囂塵上的AI投資泡沫，張智威認為，港股估值不如美股貴，AI投資泡沫對港股衝擊較小，更多是因為資金跟風美股逃離科網股，從而對港股科網股造成沽壓所致。

小鵬負債率達62.1%發展Robotaxi恐有集資壓力

小鵬汽車(09868)董事長何小鵬日前宣布，高德成為小鵬Robotaxi首個全球生態合作夥伴，未來小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務，並將一起走向海外市場。小鵬汽車計劃在2026年推出三款Robotaxi車型，同年開啟試運營，面向L4級智駕設計，配備兩套硬件互為備份，搭載4顆圖靈AI晶片，號稱算力可達到3000TOPS。

然而智駕概念光環失靈，小鵬股價連日受壓，曾連跌3日，惟臨近今日早盤收市才逆轉跌勢，無獨有偶，今日掛牌的三隻智駕概念股小馬智行(02026)、文遠知行(00800)及均勝電子(00699)開盤均破發。張智威表示，小鵬並非首個布局Robotaxi的內地企業，此前百度(09888)早已入局，相關話題已缺乏獨特性。他直言，發展自動駕駛資金壓力大，且盈利能力未明朗，尤其是小鵬自身負債率達62.1%，引發市場擔心未來可能通過配股等補充資金；至於智駕概念新股集體受冷落，代表其與小鵬面臨的質疑一致。

張智威認為，L4級智駕在技術層面已基本可行，但核心障礙在於監管和安全。目前缺乏明確的自動駕駛監管條例，若放鬆限制，事故責任歸屬等尚未有定論，而且近期新能源汽車安全事故頻發，導致市場有所保留。他進一步指出，若自動駕駛限制在某些地區，業務規模就會很小，盈利就會更加困難。張智威補充，料小鵬短線支持位於百天線（約80元）。

小鵬汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

