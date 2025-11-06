財政部在港發40億美元主權債券，滙豐：國家續深化與全球資本市場雙向互動

國家財政部表示，在香港成功發行40億美元主權債券，3年期及5年期各佔20億美元，發行利率分別為3.646厘及3.787厘。財政部指國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。

至於投資者類型亦豐富，地域分布廣泛，其中亞洲投資者佔逾一半，歐洲及中東分別佔25%及16%，美國投資者佔6%；以不同類型投資者劃分，主權類投資者佔42%、銀行和保險佔24%，基金資管及交易商等分別佔32%及2%。

國際投資者認購踴躍，體現國際市場對中國經濟信心

滙豐擔任是次發行的聯席主承銷商及帳簿管理人。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，國家財政部本次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。

他指出，近期公布的「十五五」規劃建議中提到「擴大高水準對外開放」、「推動貿易創新發展」，「拓展雙向投資合作空間」等內容，反映國家持續開放與合作的決心，為國際市場樂見。本次發行亦展示，國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。

中央支持香港國際金融中心發展，擴大債券市場深度和廣度

他續指，這是國家財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。金管局和證監會聯合發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，提出向目標市場的發行人和投資者推廣香港的優勢，本次發行正能夠提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。

滙豐積極參與國家財政部境外主權債券發行工作

廖宜建又提到，自2009年以來，滙豐積極參與國家財政部的境外主權債券發行工作，包括去年11月在沙特阿拉伯發行美元主權債券、去年9月在法國發行歐元主權債券，以及今年4月在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券。將一如既往，繼續支持香港與內地金融市場的互聯互通。

撰文：經濟通採訪組

