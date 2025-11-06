  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

財政部在港發40億美元主權債券，滙豐：國家續深化與全球資本市場雙向互動

06/11/2025

　　國家財政部表示，在香港成功發行40億美元主權債券，3年期及5年期各佔20億美元，發行利率分別為3.646厘及3.787厘。財政部指國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。

 

財政部在港發40億美元主權債券，滙豐：國家續深化與全球資本市場雙向互動

（AP圖片）

 

　　至於投資者類型亦豐富，地域分布廣泛，其中亞洲投資者佔逾一半，歐洲及中東分別佔25%及16%，美國投資者佔6%；以不同類型投資者劃分，主權類投資者佔42%、銀行和保險佔24%，基金資管及交易商等分別佔32%及2%。

 

國際投資者認購踴躍，體現國際市場對中國經濟信心

 

　　滙豐擔任是次發行的聯席主承銷商及帳簿管理人。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，國家財政部本次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。

 

　　他指出，近期公布的「十五五」規劃建議中提到「擴大高水準對外開放」、「推動貿易創新發展」，「拓展雙向投資合作空間」等內容，反映國家持續開放與合作的決心，為國際市場樂見。本次發行亦展示，國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。

 

中央支持香港國際金融中心發展，擴大債券市場深度和廣度

 

財政部在港發40億美元主權債券，滙豐：國家續深化與全球資本市場雙向互動

（資料圖片）

 

　　他續指，這是國家財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。金管局和證監會聯合發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，提出向目標市場的發行人和投資者推廣香港的優勢，本次發行正能夠提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。

 

滙豐積極參與國家財政部境外主權債券發行工作

 

　　廖宜建又提到，自2009年以來，滙豐積極參與國家財政部的境外主權債券發行工作，包括去年11月在沙特阿拉伯發行美元主權債券、去年9月在法國發行歐元主權債券，以及今年4月在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券。將一如既往，繼續支持香港與內地金融市場的互聯互通。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

125.900

異動股

01795

亞東集團

0.690

異動股

00981

中芯國際

76.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 126.000
  • 01795 亞東集團
  • 0.670
  • 00981 中芯國際
  • 76.100
  • 02535 泓基集團
  • 1.040
  • 02899 紫金礦業
  • 31.980
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.900
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.300
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.300
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.320
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 76.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.900
  • 00700 騰訊控股
  • 644.000
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.580
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.350
報章貼士
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 2,850.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 110.200
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 38.660
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/11/2025 14:35  《異動股》晶片股午後升幅再擴大，中芯、華虹齊升6%

06/11/2025 14:06  《異動股》金礦股全線回升，紫金獲大摩看好股價漲4%

06/11/2025 13:18  【ＪＰＥＸ】林作等人獲准保釋12月再訊，案件轉介高等法院審理

06/11/2025 13:03  《異動股》小鵬倒升午後曾飆5%，稱正積極尋找機會A股上市

06/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指料續區間上落，小鵬無人的士前景存疑炒作智駕概念失靈

06/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買南方恒生科技沽華虹

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | JPEX虛擬貨幣詐騙案今日提堂，15名涉案人分8案共控告50條罪新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《MAMA2025》嘉賓名單曝光：視帝朱智勛出席頒獎＋25位嘉賓陣容登場
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖
人氣文章

玩樂 What’s On

Merry Balloon Hong Kong大型IP角色輕氣球巡遊：招募「持球手」義工＋限定精品率先睇
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
人氣文章

Fashion

秋日老錢風來襲！Valextra經典手袋換上秋色新裝，一秒進入Old Money世界！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全危機 │ 印度咳藥水二甘醇超標500倍釀17名兒童喪命
人氣文章
便秘救星 │ 英國營養學會推6大通便食物，1種水果軟化糞便促進腸道蠕動
人氣文章
為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功效！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 15:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/11/2025
新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處