etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？

06/11/2025

　　國泰航空(00293)宣布擬斥近70億元向卡塔爾航空回購全部公司持股，涉逾6.4億股，作價較昨日（5日）收市價折讓3.9%，另國泰旗下香港快運宣布與大馬檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄，加上國泰將向香港合資格員工發放一個月花紅，多個消息疊加，刺激國泰今早（6日）最多飆逾半成高見11.89元，半日仍升近半成，是否仍可追入？應如何部署？

 

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成仍可追入？

（截自國泰航空網頁傳媒中心）


擬斥近70億回購卡塔爾航空全部持份   作價折讓4%


　　國泰航空公布擬進行場外股份回購。卡塔爾航空已不可撤回地向國泰承諾簽訂回購契約，有關國泰於場外回購卡塔爾航空所擁有的約6.43億股，佔已發行股份約9.57%，每股回購價10.8374元，比昨天收報11.28元折讓3.9%，總代價約69.7億元，有關交易須待股東批准。國泰指，擬於股份回購完成後將回購股份作為庫存股份持有，而股份回購是提高每股盈利的良機，並保持足夠的現金以支持運營及使卡塔爾航空有序退出，並減少因在市場上出售卡塔爾航空所持股份而可能引發任何重大市場波動。


　　國泰指，持43.12%股權的太古公司(00019) (00087)及持28.74%股權的中國國航(00753) (滬:601111)不可撤回承諾贊成股份回購，股份回購完成後，不包括庫存股，太古公司及中國國航持股分別升至47.69%及31.78%，而公眾持股量將降至佔約20.53%，低於《上市規則》第8.08條規定的最低百分比25%，已向聯交所申請，而聯交所亦已授出公眾持股量豁免，隨後直至昨日，國泰因應債券所附轉換權的行使發行合共約2.78億股，因而公眾持股量由公眾持股量豁免日期之約25.04%增加至昨日約28.14%。


國泰： 反映對未來發展堅定信心　里昂：似乎屬負面消息


　　國泰集團主席賀以禮表示，此次回購反映集團對未來發展的堅定信心，也彰顯對香港國際航空樞紐發展的堅決承諾，連同在機隊、客艙和貴賓室產品以及數碼領導方面投入遠超過1000億元的投資，將致力鞏固香港作為世界級航空樞紐的地位，並為大灣區的繁榮作出貢獻。


　　不過，里昂發表報告指，在該行看來，此公告似乎是淨負面的。儘管國泰航空以較最後收盤價有4%折讓的價格回購股份，但目前並無跡象表明回購的股份將會被註銷(公告僅提及將作為庫存股持有)。然而，港交所對公眾持股量要求(最低25%)的豁免，應能緩解市場對於未來可能進行股權融資的憂慮，該行予國泰「持有」評級。

 

旗下香港快運與大馬檳城環球旅遊局簽合作備忘錄

 

　　另外，國泰旗下香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局於今年10月27日簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向，包括聯合市場推廣，班次優化，以及大灣區一站式銜接，深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案。


　　香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。

 

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成仍可追入？

（截自香港快運航空網頁媒體中心）

 

向香港合資格員工發放一個月花紅   

 

　　國泰又宣布，向香港合資格員工發放一個月花紅。至於內地及其他地區的合資格員工，則由當地團隊決定2025年花紅安排。

 

　　國泰向員工發出的內部信提到，行政總裁林紹波今年初提及，目標令集團今年實現連續3年佳績，臨近年底，集團處於正確軌道，與員工分享成果，並提供具競爭力的薪酬。

 

黃偉豪：公司自行回購對股東有利　股價追落後11.7元以下可吸          

 

國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，國泰股價有機會繼續造好，上述消息都對其有正面支持，特別是卡塔爾航空股權因素，甚至可說今日股價上升大部分因此原因，始終卡塔爾航空有賣股意向，今次反而是國泰自己透過購回因素取回股份，避免股份賣出街，有機會令股權結構更分散，且折讓可能更大，對股價傷害性大。若再考慮到近期三大內地航空股都累積了很大升幅，反觀國泰較落後，故也有些追落後概念。

 

　　部署方面，黃偉豪指，國泰股價於7月曾升至高位11.9元，之後因業績稍遜預期而回落，現時暫可先看11.9元，若能突破該處，中短期有機會上試12.5元，但今日升得較急，回至11.7元以下才考慮吸納會較佳。

 

　　國泰半日升4.79%收報11.82元，成交2.08億元。三大內地航空股亦齊造好，國航升4.11%報6.34元，南航(01055)升1.83%報5.01元，東航(00670)升0.69%報4.38元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他國泰相關新聞：
《券商精點》中信里昂：國泰回購卡塔爾航空所持股權屬負面消息，評級「持有」
《外資精點》瑞銀：國泰回購卡塔爾航空持股料市場反應正面，目標價12.2元
國泰航空向香港合資格員工發放一個月花紅
國泰航空(00293) 擬70億元向卡塔爾航空回購逾6.4億股待批，作價折讓4%

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。

