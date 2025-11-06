國泰航空(293)近70億元回購顯財務實力，提升控股權穩市場信心

國泰航空(00293)宣布以近70億元回購卡塔爾航空所持全部公司股份，涉逾6.4億股，重要股東退股，而集團動用大量現金接收，難免引人猜想。不過，香港股票分析師協會理事連敬涵認為，國泰資金狀況充裕，此回購行動反而凸顯其財務實力與樂觀預期。國泰全日升4%，收報11.73元，該股連升2日，累計升幅4.4%。該股成交約2634萬股，涉資3.09億元。

根據公告，國泰將動用內部資源及現有信貸額度支付69.69億元回購款項。根據其中期報告所示，以流動資金約89.12億元，無限制用途流動資金達215.04億元計算，本次回購金額佔比分別為78.19%及32.40%。連敬涵指出，國泰過去兩年業務增長強勁，現金流回籠狀況佳，且已提前償還政府貸款，反映其資金充沛。他指出，中期報告所示流動資金僅為上半年數據，下半年持續有營收進賬，進一步保障資金穩定性，故回購不會對現金流構成負面影響。

連敬涵進一步表示，在現金流充足的情況下，預測此次回購所使用的信貸額度規模較小。而且如果銀行願意提供融資支持回購，亦反映金融機構對國泰經營前景的信心。

對於回購動機，連敬涵認為，卡塔爾航空此時售股雖引發市場猜疑，但更可能的原因是國泰希望藉回購提升控股權，並在行業復甦背景下優化資本結構，凸顯國泰對未來業務的積極展望，整體看法偏正面。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好