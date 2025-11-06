  • 會員
小馬智行料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

06/11/2025

　　小馬智行(02026)創始人、CEO彭軍在記者會上指出，未來盈利要視乎車隊供應鏈規模，現預期公司會在2028或29年Robotaxi車隊數字達5萬輛，可錄得正自由現金流。資料顯示，公司在往績期內均錄得淨虧損。

 

小馬智行料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

小馬智行(02026)創始人、CEO彭軍（許英略攝）

 

　　按收入劃分，於今年上半年，公司自駕出行、自駕卡車收入佔比分別為9.2%、48.8%。雖然卡車收入佔比較大，但彭軍指出，短期內小車（自駕出行）發展會更快，而卡車短期發展放緩，由於後者技術難度較高且需時成熟。

 

香港自駕法規「離完備還有一些距離」

 

小馬智行料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

 

　　被問及包括香港在內的國際市場拓展步伐，彭軍稱，目前香港自動駕駛法律法規「離完備還有一些距離」，公司正與政府積極溝通。不過，他亦指出，中、美現為自動駕駛法律法規最完善地方，而下個最值得期待的地區則是中東，亦為公司重點發展市場之一。

 

不將精力投放於文遠指控，亦稱歡迎市場競爭

 

小馬智行料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

 

　　此外，Uber亦與公司洽談投資約1億美元（約7.8億港元）參與今次新股發行。彭軍指出，無人駕駛系統複雜，且在外擴張的垂直整合存在難度，因此在國際化，甚至在不同城市擴張方面，公司一定會與當地合作夥伴合作。談到同期上市文遠知行(00800)指控其招股文件失實，而小鵬汽車(09868)剛宣布進軍Robotaxi等市場，彭軍稱一來稱不會將精力投放於相關指控，二來強調Robotaxi行業仍處於快速發展及早期階段，形容市場有足夠的「餅」以供分配，且希望行業有更多有能力公司進入，以刺激發展。

 

美國退市風險低

 

　　公司剛於去年在美國上市，一年後選擇在港雙重上市，彭軍指出公司業務重心在中國，亦擁較多亞太區投資人，且看好香港全球化、流動性足夠。他亦稱，公司在美國退市風險非常少。

 

撰文：經濟通採訪組

 

