異動精選 | MSCI中國指數換馬新納入股份炒起，國泰航空擬回購卡塔爾航空持股股價上揚
06/11/2025
06/11/2025
06/11/2025 17:08 《盤後部署》港股彈逾500點惟成交不高料升勢受限，東方電氣前景優厚值得持有
06/11/2025 17:52 《本港樓市》新地雷霆：屯門第16區站第一期項目投資額60億元，將興建中小型單位為主
06/11/2025 16:41 華虹(01347)第三季純利跌逾42%至2572.5萬美元，銷售收入創新高
06/11/2025 16:50 【企業盈警】大家樂(00341)料中期純利按年跌最多70%
06/11/2025 15:51 小馬智行(02026)料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數
06/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力
06/11/2025 08:40 【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市
06/11/2025 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７７４３，一周拆息較上日微軟１３基點
