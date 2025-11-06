  • 會員
異動精選 | MSCI中國指數換馬新納入股份炒起，國泰航空擬回購卡塔爾航空持股股價上揚

06/11/2025

異動精選 | MSCI中國指數換馬新納入股份炒起，國泰航空擬回購卡塔爾航空持股股價上揚

 

異動精選 | MSCI中國指數換馬新納入股份炒起，國泰航空擬回購卡塔爾航空持股股價上揚

 

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

110.700

異動股

02585

夢金園

15.000

異動股

02588

中銀航空租賃

69.150

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,101.81
    -209.19 (-0.442%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,763.33
    -32.96 (-0.485%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,298.67
    -201.13 (-0.856%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.174
變動率︰+2.655%
較港股︰-0.03%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.751
變動率︰+1.886%
較港股︰-0.43%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升642.629
變動率︰+1.648%
較港股︰-0.21%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.811
變動率︰-2.706%
較港股︰-8.94%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升129.200
變動率︰+4.760%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.900
變動率︰+4.351%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升168.280
變動率︰+2.099%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升141.150
變動率︰+1.474%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.595
變動率︰+3.800%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌239.730
變動率︰-5.125%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌302.695
變動率︰-5.200%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌241.300
變動率︰-5.864%
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 110.700
  • 02585 夢金園
  • 15.000
  • 02588 中銀航空租賃
  • 69.150
  • 02382 舜宇光學科技
  • 70.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.540
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.200
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.200
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.310
  • 目標︰$21.50
  • 00981 中芯國際
  • 76.950
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
  • 00700 騰訊控股
  • 644.000
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.620
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 2,865.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 110.300
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 38.960
  • 目標︰--
即時重點新聞

06/11/2025 17:08  《盤後部署》港股彈逾500點惟成交不高料升勢受限，東方電氣前景優厚值得持有

06/11/2025 17:52  《本港樓市》新地雷霆：屯門第16區站第一期項目投資額60億元，將興建中小型單位為主

06/11/2025 16:41  華虹(01347)第三季純利跌逾42%至2572.5萬美元，銷售收入創新高

06/11/2025 16:50  【企業盈警】大家樂(00341)料中期純利按年跌最多70%

06/11/2025 15:51  小馬智行(02026)料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

06/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４３，一周拆息較上日微軟１３基點

人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 立法會選舉提名期結束，梁君彥欣喜全部議席有競爭新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

房委會：下一期居屋綠、白表比例改「五五開」，居屋首次轉讓日期縮短至十年新文章
人氣文章

Foodie What’s On

人氣烘焙「森林麵包」推港式糖水系列：原個椰子造型超迫真！限定聖誕布甸甜點
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

無印良品迎來全新概念店！7大私心推薦MUJI好物：除了人氣睡眠噴霧，還有這兩瓶美容液！
人氣文章

Beauty

開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

北歐米芝蓮二星餐廳聯乘成都星廚！翡翠白果雞豆花、金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆、土窯走地雞，超越國界的味覺體驗
胃癌 │15歲少女狂吃即食麵患晚期胃癌，醫生揭2大壞習慣是元兇
人氣文章
為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功效！ 新文章
人氣文章
14歲少女驚患糖尿病，長忽略3餐、長期攝取精緻糖釀健康危機
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 23:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
06/11/2025
立法會選舉 | 立法會選舉提名期結束，梁君彥欣喜全部議席有競爭
