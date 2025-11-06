  • 會員
新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主

06/11/2025

新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主

（資料圖片）

 

　　港鐵(00066)宣布，屯門第16區站第一期物業發展項目合約，由新地(00016)附屬明聯國際有限公司成功投得。港鐵稱，新地為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦多次參與其物業發展項目。

 

新地雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主

 

　　新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得屯門地皮，地皮位於將來鐵路站頂，位處屯門南端臨海，環境優美，未來商場及社區配套亦充足，將興建中小型單位為主，預計總投資約60億元。

 

　　港鐵屯門第16區站第一期物業發展項目昨日(5日)截標，共收到6份標書。除了中標的新地，遞交標書的發展商包括長實(01113)、嘉華國際(00173)、會德豐地產、中國海外(00688)；信和置業(00083)與嘉里建設(00683)及鷹君(00041)則合資競投。


　
允地價分期支付，最遲6年後付「尾數」


　
　　第一期發展項目住宅總樓面約60.1萬平方呎，據了解將提供不多於1280伙。綜合市場資訊，項目市場估值約12億至24億元，每平方呎樓面地價約2000至4000元。而屯門第16區站則預計於2030年竣工。


　
　　 此外，市場消息透露，是次港鐵採固定分紅及出價形式招標，分紅比例劃一29%，並以「一口價」決勝負，出價不設下限，價高者得。而且，港鐵允許中標者分兩期支付地價，一半在招標時支付，餘下半數可於項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期前繳付，即6年後始付清地價，屬市場罕見安排。

 

撰文：經濟通採訪組

