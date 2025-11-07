  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

開市Go | 就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

07/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（6日）顯著受壓，三大指數全線收跌。受人工智能相關股份估值過高的憂慮影響，科技股出現大幅拋售，同時最新就業數據欠佳，加劇市場的避險情緒，共同拖累大市表現。道指收市跌398.7點，或0.84%，報46912.3點；標普500指數跌75.97點，或1.12%，報6720.32點；納指跌445.8點，或1.9%，報23053.99點。中國金龍指數跌3點。日經期貨截至上午7時51分跌40點。

 

2、英倫銀行貨幣政策委員會以5票對4票的些微差距，決定將基準利率維持在4%不變。然而，此次會議投票結果的分歧顯著加劇，反映委員會內部對未來政策路徑的看法存在重大差異，為下一次於12月舉行的議息會議減息鋪平道路。

 

3、人力資源公司數據顯示，美國企業10月裁員規模創20多年來同期最高，人工智能變革衝擊就業市場。由於私營機構最新發布的就業報告顯示勞動市場正急速降溫，加劇市場對經濟衰退的憂慮，投資者紛紛湧入債市避險，推動美國國債孳息率於周四顯著下跌。　

 

4、特朗普政府將銅、煤炭、白銀等列入關鍵礦產清單，這意味著它們可被納入「232條款」調查範圍，或為進一步關稅行動鋪路。此外，特朗普表示，在最高法院做出裁決前，他不會詳述用其他途徑徵收關稅的計畫。

 

5、受美國政府長期停擺影響，聯邦航空管理局(FAA)因空中交通管制員人手短缺，史無前例頒布指令，要求全美40個主要機場削減航班運力。為遵循該指令，美國聯合航空及達美航空已於周四宣布，將從周五（7日）起取消部分航班。

 

6、中國商務部新聞發言人何亞東在例行發布會表示，中方注意到歐盟正通過對外簽署自貿協定推動出口市場多元化，他稱中方願與歐盟深化互利合作，探討商談包括投資協定在內的各類經貿協議，共同提升雙邊貿易投資自由化便利化水平。

 

7、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，由於美國聯邦政府持續停擺，導致官方通脹數據暫停發布，這使他對於進一步減息的立場變得更加審慎。

 

8、內地生物醫藥公司百利天恒(02615)(滬:688506)今日至11月12日（星期三）招股，入場費39293元，基石投資者包括美上市藥企BMS；特斯拉電池原料供應商中偉新材(02579)今日起至11月12日（星期三）招股，入場費7637元，合共有11名基石投資者入股。

 

9、「中國國際金融論壇．香港峰會」今日舉行，以「變局中的金融新生態：開放、創新與可持續」為主題。

 

開市Go | 就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

 

開市Go | 就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

 

開市Go | 就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.920

異動股

00036

遠東控股國際

0.233

異動股

01049

時富投資

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.920
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.233
  • 01049 時富投資
  • 0.800
  • 06158 正榮地產
  • 0.035
  • 09688 再鼎醫藥
  • 17.270
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.330
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.780
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.380
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.500
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 428.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.250
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 50.000
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.820
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 17:00  《盤後部署》恒指收復五十天線惟支持減弱料續整固，大摩看A股上4220點料支撐國壽再衝高

07/11/2025 16:15  【外儲回升】中國10月外儲升至3.343萬億美元，連續第12個月增持黃金

07/11/2025 16:12  科技股拖累恒指全日跌244點收報26241，全周仍升335點

07/11/2025 13:48  《異動股》泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光

07/11/2025 11:58  【關稅戰】中國10月對美出口下降17.8%進口跌12.6%，比9月跌幅擴大

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 荷蘭政府：若中國恢復供應晶片，擬放棄對安世半導體的接管新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

英國時間的秘密：夏令那一小時，到底去了那？時差影響睡眠、工作甚至交通事故爭議
人氣文章

影視娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Gen Z熱捧韓國棒球帽ONGO登港！必收 Baby Monster 同款花結棒球帽，造型感＋舒適度滿分！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士新文章
人氣文章
膽固醇 │ 醫生推薦降膽固醇飲食：1款飲品連飲7日脂肪排出量增55%護心血管
人氣文章
38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處