開市Go | 就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

要聞盤點

1、美股周四（6日）顯著受壓，三大指數全線收跌。受人工智能相關股份估值過高的憂慮影響，科技股出現大幅拋售，同時最新就業數據欠佳，加劇市場的避險情緒，共同拖累大市表現。道指收市跌398.7點，或0.84%，報46912.3點；標普500指數跌75.97點，或1.12%，報6720.32點；納指跌445.8點，或1.9%，報23053.99點。中國金龍指數跌3點。日經期貨截至上午7時51分跌40點。

2、英倫銀行貨幣政策委員會以5票對4票的些微差距，決定將基準利率維持在4%不變。然而，此次會議投票結果的分歧顯著加劇，反映委員會內部對未來政策路徑的看法存在重大差異，為下一次於12月舉行的議息會議減息鋪平道路。

3、人力資源公司數據顯示，美國企業10月裁員規模創20多年來同期最高，人工智能變革衝擊就業市場。由於私營機構最新發布的就業報告顯示勞動市場正急速降溫，加劇市場對經濟衰退的憂慮，投資者紛紛湧入債市避險，推動美國國債孳息率於周四顯著下跌。

4、特朗普政府將銅、煤炭、白銀等列入關鍵礦產清單，這意味著它們可被納入「232條款」調查範圍，或為進一步關稅行動鋪路。此外，特朗普表示，在最高法院做出裁決前，他不會詳述用其他途徑徵收關稅的計畫。

5、受美國政府長期停擺影響，聯邦航空管理局(FAA)因空中交通管制員人手短缺，史無前例頒布指令，要求全美40個主要機場削減航班運力。為遵循該指令，美國聯合航空及達美航空已於周四宣布，將從周五（7日）起取消部分航班。

6、中國商務部新聞發言人何亞東在例行發布會表示，中方注意到歐盟正通過對外簽署自貿協定推動出口市場多元化，他稱中方願與歐盟深化互利合作，探討商談包括投資協定在內的各類經貿協議，共同提升雙邊貿易投資自由化便利化水平。

7、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，由於美國聯邦政府持續停擺，導致官方通脹數據暫停發布，這使他對於進一步減息的立場變得更加審慎。

8、內地生物醫藥公司百利天恒(02615)(滬:688506)今日至11月12日（星期三）招股，入場費39293元，基石投資者包括美上市藥企BMS；特斯拉電池原料供應商中偉新材(02579)今日起至11月12日（星期三）招股，入場費7637元，合共有11名基石投資者入股。

9、「中國國際金融論壇．香港峰會」今日舉行，以「變局中的金融新生態：開放、創新與可持續」為主題。

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好