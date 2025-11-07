  • 會員
照顧者 情緒健康
盤前攻略 | 裁員急增引發經濟憂慮美股回跌 恒指昨急漲高位料整固

07/11/2025

　　美國企業裁員急增觸發經濟轉壞的擔憂，人力資源顧問CGC最新數據顯示，美企10月削減約15.3萬個職位，按年激增175.3%，並創下2003年以來最高的10月份裁員紀錄；首10個月裁減職位突破100萬個，為疫情後最多，期內僱主的招聘計劃是2011年以來最少。美股周四受壓，道指收跌398點或0.84%，報46912點；標指跌1.12%，報6720點；納指挫1.9%，報23053點，反映中國概念股表現的金龍指數報8134點。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　高估值AI股再遭拋售，重磅股英偉達收市倒跌3.7%，三日累跌約一成；AMD挫7.3%；Palantir跌6.8%。特斯拉挫3.5%。在美上市的英國晶片設計公司ARM今季盈利和收入預測均勝預期，股價仍跌1.2%。

 

　　反映中概股表現的金龍指數微跌0.03%。阿里巴巴升1.69%，報167.61美元；京東跌0.28%，報31.95美元；百度升3.01%，報127.04美元；理想升0.50%，報20.17美元；小鵬急升9.64%，報23.89美元；蔚來跌1.78%，報7.16美元；嗶哩嗶哩跌0.77%，報28.42美元。

 

夜期略低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌97點，報26436，低水50點。ADR普遍低走，美團(03690)ADR較港股低0.80%，折合102.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.87%，折合52.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.53%，折合640.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.84%，折合43.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.42%，折合431.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.15%，折合112.0港元。


　
小鵬利好消息盡出谷股價，美股急漲近一成

 

　　昨日恒指收漲550點，並以接近全日高位收市。淡友損失慘重，昨日提及的26000至26399的四個百點區間的熊證主要新增區全軍覆沒，而26400至26499區間熊證亦幾乎滅頂。不過，淡友整整旗鼓，參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證不跌反升373張至總數8733張，由於部分牛證獲利離場，此消彼長下熊證佔牛熊證總數升至46.6%。熊證重貨區維持在26600至26699區間，但數量略減117張至1190張，而牛證重貨區同樣維持於25100至25199區間，總數同樣略減122張至1203張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌52點，報26407，低水78點，預料恒指輕微低開。恒指昨日一次過大漲逾550點，無論以點數計還是以升幅計，都是自8月中以來最多。不過恒指昨日收報26485，距離上周高位26588僅有約一百點，預料再升空間有限，先在高位整固。

 

　　小鵬汽車(09868) 董事長何小鵬日前宣布，高德成為小鵬Robotaxi首個全球生態合作夥伴，未來小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務，並將一起走向海外市場。此外，集團副董事長兼聯席總裁顧宏地在小鵬科技日活動上，被問及公司會否考慮在A股上市時回應稱，集團正在緊密觀察中，會積極尋找機會。儘管利好消息齊出，但小鵬昨日僅收升1.9%，略跑輸大市，顯示市場對智駕概念及A股上市的消息持謹慎態度。不過，隔夜小鵬美股ADR急漲近一成，且看今日港股投資者是否跟炒。

 

