美股 | AI泡沫再引發拋售，道指跌近400點，納指挫1.9%

受人工智能相關股份估值過高的憂慮影響，美股科技板塊周四（6日）再度出現大幅拋售。同時，最新就業數據欠佳，加劇市場的避險情緒，​三大指數全線收跌。

道指收市跌398.7點，或0.84%，報46912.3點；標普500指數跌75.97點，或1.12%，報6720.32點；納指跌445.8點，或1.9%，報23053.99點。

納指大挫主要源於多隻龍頭科技股顯著向下，英偉達(US.NVDA)跌3.7%，微軟(US.MSFT)跌約2%，Palantir(US.PLTR)大挫6.8%，ARM(US.ARM)跌1.2%及AMD(US.AMD)瀉7.3%。

特斯拉(US.TSLA)周四盤後舉行股東會，就馬斯克的萬億薪酬議案進行表決，股價收市挫3.5%。

市場分析指出，儘管今年以來美股升勢強勁，尤其第三季度的企業盈利普遍優於預期，為牛市提供支持，但AI相關股份的估值已升至令人憂慮的水平。

美匯跌破100心理關口

美匯指數偏軟回落，跌破100點的心理關口，最低觸及99.6附近，日內報99.7，下跌0.46%。美元兌日圓匯率在經歷大幅上漲後回落 ，報153.1，下跌0.65%。市場正密切關注日本的工資增長數據，這可能影響日本央行的未來政策走向 。​歐元兌美元呈現反覆上落的格局，匯價重返1.15美元附近，日內報1.1548，上升0.49%。

現貨黃金價格一度回升至每盎司4000美元以上，惟尾市反覆向下，現貨金價報每盎司3984美元，上升約0.1%。紐約期金亦見升勢，報每盎司3989美元，跌約0.07%。​

國際原油價格受壓，紐約期油一度低見58.83美元，日內報每桶59.54美元，下跌0.1%。布蘭特期油同樣走弱，報每桶63.51美元，下跌約0.02%。

撰文：經濟通市場國金組

