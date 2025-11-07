異動股 | 再鼎醫藥低開逾7%，下調全年收入指引最多22%至4.6億美元

再鼎醫藥(09688)現價跌7.5%，報18.04元，該股成交約73萬股，涉資1308萬元。

集團公布，截至9月30日止第三季虧損3596萬美元，比去年同期虧損4167萬美元收窄，而首三季虧損1.2億美元，比去年同期虧損1.7億美元收窄。

再鼎醫藥第三季度產品收入淨額1.1億美元，增長13%，按固定匯率計算增長14%，其調整今年全年總收入指引為至少4.6億美元，此前公布的全年收入指引為介乎5.60億至5.90億美元，下調幅度17.8%至22.0%。

該集團指，收入增長主要是由紐再樂和鼎優樂銷售額增長所驅動，但部分被則樂銷量放緩所抵銷。第三季度研發開支降至4790萬美元，因與預付款和里程碑付款相關許可費用減少。銷售、一般及行政開支升至7010萬美元，由於支持紐再樂和衛偉迦增長的一般銷售費用的增加，部分被與則樂相關的銷售費用減少所抵銷。經營虧損為4880萬美元。

撰文：經濟通市場國金組

