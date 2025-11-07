  • 會員
異動股 | 百濟神州高開3%，上季虧轉賺逾億美元並上調全年收入指引

07/11/2025

異動股 | 百濟神州高開3%，上季虧轉賺逾億美元並上調全年收入指引

 

 

　　百濟神州(06160)H股現價升3%，報194.3元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.7%。該股成交約7萬股，涉資1449萬元。

 

　　百濟神州公布，截至9月30日止第三季淨利潤約1.25億美元，去年同期虧損1.2億美元，每股盈利9美仙。

 

　　此外，集團更新今年全年收入和費用指引，總收入下限由50億美元調高至51億美元，包括收入強勁增長的預期，受益於百悅澤在美國的領先地位以及在歐洲和全球其他重要市場的持續擴張。與2024年相比，由於產品組合的改善和生產效率的提高，毛利率預計將位於80%至90%的中高位區間，GAAP經營費用上限由44億美元降至43億美元。

 

　　集團指，第三季營收14.12億美元，按年增長41%，換算成人民幣則首次突破百億元大關；期內營業收入約14億元，升41%，因百悅澤（澤布替尼）全球收入10億美元，增長51%。

 

　　集團首三季純利2.2億美元，去年同期虧損4.9億美元，每股盈利16美仙。

撰文：經濟通市場國金組

照顧者 情緒健康

