晶片股｜華虹績後下挫點部署？
07/11/2025
嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治
立即去片：https://youtu.be/BZvfrI6Lsmg
【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？
【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？
07/11/2025 17:00 《盤後部署》恒指收復五十天線惟支持減弱料續整固，大摩看A股上4220點料支撐國壽再衝高
07/11/2025 16:15 【外儲回升】中國10月外儲升至3.343萬億美元，連續第12個月增持黃金
07/11/2025 16:12 科技股拖累恒指全日跌244點收報26241，全周仍升335點
07/11/2025 13:48 《異動股》泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光
07/11/2025 11:58 【關稅戰】中國10月對美出口下降17.8%進口跌12.6%，比9月跌幅擴大
07/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力
07/11/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級
07/11/2025 16:31 《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，一周拆息較上日微升至２﹒…
