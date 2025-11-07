  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了

07/11/2025

《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了

 

　　個世界真係日日發展日日進步，馬伊隆做做下車又走去搞機械人，而家小鵬汽車（09868）創辦人何小鵬都話走去搞機械人。

 

　　究竟做車嘅點解都要走去做機械人呢又？所謂「術業有專攻」，呢個問題真係留返俾專業人士答。不過早兩日小鵬科技研發嘅全新一代人形機械人「IRON」終於登台亮相，有網友戲稱：「入面係一個真女人！我賭乜都得！」

 

　　事關呢個女機械人係展示個陣，係舞台上面行緊CAT WALK，被網民形容為「婀娜多姿」，好似一個女性好努力咁扮機械人，激到阿小鵬兄哭笑不得，佢又話：「總有人不相信世界變化如此快。」


　　
　　之後小鵬兄即係幫隻女機械人「除衫」！咁大膽？原來入面只係得白色支架同埋一堆電線，證明呢個係「真．機械人」。

 

　　其實估都估到，做機械人可以提高公司估值，珠玉在前都可以明白。不過博客感嘆嘅係，如果機械人可以取代真人，為顧客「客制化」一個理想伴侶，想佢點就點，又無脾氣又聽話，人類都唔需要再拍拖結婚生小朋友了，唔通真係好似啲電影所言，「人類滅絕計劃」又加快速度？

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.920

異動股

00036

遠東控股國際

0.233

異動股

01049

時富投資

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.920
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.233
  • 01049 時富投資
  • 0.800
  • 06158 正榮地產
  • 0.035
  • 09688 再鼎醫藥
  • 17.270
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.330
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.780
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.380
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.500
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 428.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.250
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 50.000
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.820
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 17:00  《盤後部署》恒指收復五十天線惟支持減弱料續整固，大摩看A股上4220點料支撐國壽再衝高

07/11/2025 16:15  【外儲回升】中國10月外儲升至3.343萬億美元，連續第12個月增持黃金

07/11/2025 16:12  科技股拖累恒指全日跌244點收報26241，全周仍升335點

07/11/2025 13:48  《異動股》泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光

07/11/2025 11:58  【關稅戰】中國10月對美出口下降17.8%進口跌12.6%，比9月跌幅擴大

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 荷蘭政府：若中國恢復供應晶片，擬放棄對安世半導體的接管新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
人氣文章

Foodie What’s On

人氣烘焙「森林麵包」推港式糖水系列：原個椰子造型超迫真！限定聖誕布甸甜點
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《創戰紀：戰神降臨》：欠缺科幻片前衛的巧思
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議
人氣文章
膽固醇 │ 醫生推薦降膽固醇飲食：1款飲品連飲7日脂肪排出量增55%護心血管
人氣文章
醫生分享逆轉肝硬化真實個案，2大護肝食物、1款飲品每日4杯降肝癌風險75% 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處