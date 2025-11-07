《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了

個世界真係日日發展日日進步，馬伊隆做做下車又走去搞機械人，而家小鵬汽車（09868）創辦人何小鵬都話走去搞機械人。

究竟做車嘅點解都要走去做機械人呢又？所謂「術業有專攻」，呢個問題真係留返俾專業人士答。不過早兩日小鵬科技研發嘅全新一代人形機械人「IRON」終於登台亮相，有網友戲稱：「入面係一個真女人！我賭乜都得！」

事關呢個女機械人係展示個陣，係舞台上面行緊CAT WALK，被網民形容為「婀娜多姿」，好似一個女性好努力咁扮機械人，激到阿小鵬兄哭笑不得，佢又話：「總有人不相信世界變化如此快。」





之後小鵬兄即係幫隻女機械人「除衫」！咁大膽？原來入面只係得白色支架同埋一堆電線，證明呢個係「真．機械人」。

其實估都估到，做機械人可以提高公司估值，珠玉在前都可以明白。不過博客感嘆嘅係，如果機械人可以取代真人，為顧客「客制化」一個理想伴侶，想佢點就點，又無脾氣又聽話，人類都唔需要再拍拖結婚生小朋友了，唔通真係好似啲電影所言，「人類滅絕計劃」又加快速度？

