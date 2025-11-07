港股 | 午市前瞻 | 港股料短期回調至20天線 百濟神州季績亮眼後勢可期

美國企業10月裁員急增觸發經濟轉壞的擔憂，加上高估值AI股再遭拋售，拖累美股周四受壓。外圍主要股市跟跌，恒指低開過百點後，大部分時間維持一兩百點跌幅，惟A股半日收市後，跌幅進一步擴大。恒指半日報26184，跌301點或1.1%，主板成交近1152億元。恒生中國企業指數報9251，跌104點或1.1%。恒生科技指數報5825，跌118點或2%。

曾永堅：短期恒指回調至20天線，較外圍市場具抗跌

恒指今日早盤低開135點報2635點，其後升勢更是受阻，十點後稍微企穩。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，環球主要股市都面臨拋售壓力，短期來看恒指會回調至20天線附近（26000點），主要是市場存在兩個憂慮：第一，美國股市估值偏高，市場擔心是否出現AI泡沫的情況，導致投資者提早部署從相關股份獲利回吐；第二，政治僵局導致政府停擺，加深市場對失業率上升及消費疲軟的擔憂，進一步拖累經濟增長預期。

他認為恒指近期會在25300點至25400點水平反復下探。相較外圍市場，港股估值偏低及中港股市潛在的估值優勢，具有較強的抗跌性。

百濟神州業績市場感驚喜，預計第四季延續

百濟神州(06160)公布，截至9月30日止第三季淨利潤約1.25億美元，去年同期虧損1.2億美元，每股盈利9美仙。

此外，集團更新今年全年收入和費用指引，總收入下限由50億美元調高至51億美元，包括收入強勁增長的預期，受益於百悅澤在美國的領先地位以及在歐洲和全球其他重要市場的持續擴張。與2024年相比，由於產品組合的改善和生產效率的提高，毛利率預計將位於80%至90%的中高位區間，GAAP經營費用上限由44億美元降至43億美元。

曾永堅指百濟神州第三季表現亮眼帶給市場驚喜，主要受益於美國及歐洲市場良好的發展趨勢。集團收入與盈利增長顯著，管理層上調全年收入指引，毛利率預期也維持高位水平。基於當前表現，預計第四季將繼續保持盈利增長的趨勢。

虧損雖收窄但下調全年收入，轉虧為盈無法預測

再鼎醫藥(09688)公布，截至9月30日止第三季虧損3596萬美元，比去年同期虧損4167萬美元收窄，而首三季虧損1.2億美元，比去年同期虧損1.7億美元收窄。第三季度產品收入淨額1.1億美元，增長13%，按固定匯率計算增長14%，其調整今年全年總收入指引為至少4.6億美元，此前公布的全年收入指引為介乎5.60億至5.90億美元，下調幅度17.8%至22.0%。

曾永堅表示再鼎醫藥儘管虧損較去年同期收窄，但首三季仍然處於虧損狀態。而且管理層下調全年收入指引最多22%，這使第四季能否轉虧為盈存在不確定性。

