  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

小鵬 | 推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

07/11/2025

　　小鵬汽車(09868)在近日舉行的小鵬科技日圍繞「物理AI」發布了多項重要應用，包括小鵬Robotaxi、新一代人形機械人IRON、第二代VLA模型，以及匯天飛行汽車，其中新一代女性人形機械人IRON亮相後引發廣泛關注，其擬人的行走展示讓不少網友調侃為「真人走貓步」，另小鵬管理層表示集團正積極尋找機會於A股上市。上述消息都惹來市場憧憬，小鵬亦獲花旗及大摩等大行唱好，刺激其美股ADR隔晚急漲9.64%報23.89美元，今早(7日)於港股也曾逆市飆逾半成，是否仍可追入？

 

小鵬推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

（小鵬YouTube視頻截圖）


小鵬人形機器人IRON亮相走「貓步」　計劃明年底量產

 

　　2025小鵬科技日周三(5日)在小鵬廣州新總部舉行。小鵬汽車CEO何小鵬展示小鵬全新一代IRON人形機器人。這台號稱「最擬人的人形機器人」在現場走起「貓步」，動作自然流暢，且高度還原人體姿態。何小鵬表示，雖然只是短短的幾十步，小鵬機器人團隊走了7年。研發團隊通過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度仿佛在太空漫步。何小鵬並稱，小鵬目標成為中國首個量產高階人形機器人的公司，2026年底計劃實現規模量產。

 

　　據介紹，全新一代IRON人形機器人擁有「骨骼-肌肉-皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩、實現22個自由度的靈巧手。其搭載行業首發應用全固態電池，並搭載物理世界大模型，擁有3顆圖靈AI芯片，構建VLT+VLA+VLM高階大小腦能力組合，可實現對話、行走、交互等高階智能。

 

　　小鵬匯天全傾轉固定翼飛行汽車A868也於小鵬科技日正式亮相。據介紹，A868已進入試飛階段，其採用混動系統，標稱續航500公里以上，最大航速每小時360公里以上，可乘坐6人；採用垂直傾轉起飛形式，毋須滑行跑道。小鵬並宣布，匯天「陸地航母」將在2026年規模化量產交付，而當前訂單已達到7000台。

 

小鵬推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

（小鵬網頁截圖）

 

小鵬夥拍高德進軍自動駕駛　正式發布第二代VLA

 

　　另方面，何小鵬宣布，阿里巴巴(09988)旗下高德成為小鵬Robotaxi首個全球生態合作夥伴，未來小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務，並將一起走向海外市場。高德指，今次合作不單是業界首個「出行平台+前裝量產Robotaxi」模式，更標誌著高德轉型空間智能後，AI技術首次跨界開放，致力以「技術+生態」服務全球市場，打造全球最大Robotaxi聚合平台。而小鵬計劃在2026年推出三款Robotaxi車型，同年開啟試運營，面向L4級智駕設計，配備兩套硬件互為備份，搭載4顆圖靈AI晶片，號稱算力可達到3000TOPS。


　　會上又正式發布小鵬第二代VLA(視覺語言動作模型)，可同時應用於AI汽車、Robotaxi、機器人、飛行汽車，令「小路NGP(智能導航輔助駕駛)」在複雜小路平均接管里程提升13倍，20公里複雜小路僅需接管1次。第二代VLA將於2025年12月底邀請先鋒用戶體驗，2026年第一季度Ultra車型全量推送，還將面向全球商業夥伴開源，大眾明年將成為首發客戶，小鵬圖靈AI芯片也獲得了大眾的定點。另集團副董事長兼聯席總裁顧宏地在當日活動上被問及公司會否考慮在A股上市時回應稱，集團正在緊密觀察中，會積極尋找機會。

 

　　另外，小鵬X9超級增程今日開啟預售。新車分為兩個版本，其中，Max版預售價35萬元起，Ultra版預售價37萬元起。新車將於本月正式上市。據了解，小鵬X9超級增程CLTC綜合續航達1602公里，CLTC純電續航452公里，支援5C快充。

 

小鵬 | 推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

（小鵬網頁截圖）

 

花旗：料新業務有助推升估值利好股價　予目標價29.4美元


　　花旗近日研報指，小鵬汽車在2025小鵬科技日表示將透過切入Robotaxi、人形機械人及飛行汽車領域推出新業務及產品，包括預計於2026年推出L4 Robotaxi，配備4個Turing晶片，也將與阿里巴巴的叫車平台高德合作，提供Robotaxi服務營運，這是令人振奮的消息；另從2026年底開始生產及交付IRON人形機械人；從2026年開始交付飛行汽車單位「陸地航母」。

 

　　花旗表示，雖然目前正處於量化小鵬新業務盈利能力上行的早期階段，但相信這將為股票帶來良好市場情緒，並有助其估值從過去新能源車的估值水平，逐步提升至與AI、科技及Robotaxi連結的更高溢價水平。花旗透過套用2.5倍2025年市銷率，得出目標價29.4美元，維持「買入」評級。


大摩：非汽車銷售業務貢獻值得關注　維持美股增持評級


　　摩根士丹利則稱，小鵬在科技日展示了L4級別的小鵬Robotaxi、人形機械人，以及飛行汽車等領域的新進展，而這些領域的產品會在明年推出，公司亦正在物色在無人駕駛的士和人形機械人領域的合作夥伴。另外公司在會上亦發布第2代VLA大模型，以及明年福士汽車(Volkswagen)會配備的專為L4級別自動駕駛設計的晶片。汽車銷售在明年仍然會是小鵬的主要收入來源，但相信投資者會開始關注來自非汽車銷售業務的貢獻，維持小鵬美股「增持」評級不變。


　　另交銀國際指，小鵬汽車近日在廣州舉辦小鵬科技日，並圍繞物理AI發布包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系四項重要應用。集團於新能源汽車領域已在今年前10個月完成全年銷量目標，且集團人形機器人、Robotaxi及低空飛行器有望在2026年實現量產的突破性進展，未來增長空間值得持續關注。

 

郭思治：機械人發展惹憧憬惟需先大量燒錢　暫宜抱投機心態

 

小鵬 | 推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

（郭思治）

 

　　香港股票分析師協會副主席郭思治於今日《開市Good Morning》節目指，小鵬新一代IRON人形機械人看似真人，公司將業務焦點由汽車轉移至機械人屬正面，首先汽車業務因內捲已很難經營。汽車業務為了提高市場佔有率只能加大銷量，但面對對手不斷減價也要跟減，所以沒有驚喜，賣得愈多可能蝕得愈多。小鵬這次於機械人的發展確令市場有些憧憬，不過無論軟件或硬件都要投放不少資金，若汽車及機械人都做要兩面注錢，因此，雖然有憧憬，但到真正做時就要看資金如何投放，到後期就要看銷售。機械人售價應該不便宜，一部汽車初推出時售價也以幾十萬元計，現在大家才「鬥平」。機械人功能也會逐步改善，到了量產時包括廠房等各方面投放會是天文數字，故暫只宜抱投機心態，不要太認真。

 

　　小鵬半日升2.96%收報92.05元，最多升5.65%高見94.45元，成交24.97億元。其他新能源車股卻普遍下跌，比亞迪(01211)跌0.15%報97.5元，理想汽車(02015)跌1.52%報77.7元，蔚來(09866)跌4.54%報55.75元，零跑(09863)跌0.69%報57.75元。人形機器人概念股亦普遍向下，優必選(09880)跌2.3%報131.9元，微創機器人(02252)跌4.76%報24.82元，地平線機器人(09660)跌2.44%報8.41元，越疆(02432)跌4.17%報46元，德昌電機(00179)跌2.69%報35.42元，敏實集團(00425)跌2.77%報37.88元，首程控股(00697)跌1.4%報2.11元。

 

小鵬推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》郭思治分析，請按此


其他小鵬相關新聞：
《異動股》小鵬(09868)逆市漲半成，炒作回A隔夜ADR飆一成
小馬智行(02026)料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.920

異動股

00036

遠東控股國際

0.233

異動股

01049

時富投資

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.920
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.233
  • 01049 時富投資
  • 0.800
  • 06158 正榮地產
  • 0.035
  • 09688 再鼎醫藥
  • 17.270
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.330
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.780
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.380
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.500
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 428.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.250
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 50.000
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.820
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 17:00  《盤後部署》恒指收復五十天線惟支持減弱料續整固，大摩看A股上4220點料支撐國壽再衝高

07/11/2025 16:15  【外儲回升】中國10月外儲升至3.343萬億美元，連續第12個月增持黃金

07/11/2025 16:12  科技股拖累恒指全日跌244點收報26241，全周仍升335點

07/11/2025 13:48  《異動股》泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光

07/11/2025 11:58  【關稅戰】中國10月對美出口下降17.8%進口跌12.6%，比9月跌幅擴大

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 荷蘭政府：若中國恢復供應晶片，擬放棄對安世半導體的接管新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
人氣文章

影視娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

無印良品迎來全新概念店！7大私心推薦MUJI好物：除了人氣睡眠噴霧，還有這兩瓶美容液！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功效！
人氣文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
人氣文章
名人保養 │ 65歲陳復生近況曝光，曾嫁入何東家族，肌膚緊緻凍齡驚人
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處