小鵬 | 推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？

小鵬汽車(09868)在近日舉行的小鵬科技日圍繞「物理AI」發布了多項重要應用，包括小鵬Robotaxi、新一代人形機械人IRON、第二代VLA模型，以及匯天飛行汽車，其中新一代女性人形機械人IRON亮相後引發廣泛關注，其擬人的行走展示讓不少網友調侃為「真人走貓步」，另小鵬管理層表示集團正積極尋找機會於A股上市。上述消息都惹來市場憧憬，小鵬亦獲花旗及大摩等大行唱好，刺激其美股ADR隔晚急漲9.64%報23.89美元，今早(7日)於港股也曾逆市飆逾半成，是否仍可追入？

小鵬人形機器人IRON亮相走「貓步」 計劃明年底量產

2025小鵬科技日周三(5日)在小鵬廣州新總部舉行。小鵬汽車CEO何小鵬展示小鵬全新一代IRON人形機器人。這台號稱「最擬人的人形機器人」在現場走起「貓步」，動作自然流暢，且高度還原人體姿態。何小鵬表示，雖然只是短短的幾十步，小鵬機器人團隊走了7年。研發團隊通過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度仿佛在太空漫步。何小鵬並稱，小鵬目標成為中國首個量產高階人形機器人的公司，2026年底計劃實現規模量產。

據介紹，全新一代IRON人形機器人擁有「骨骼-肌肉-皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩、實現22個自由度的靈巧手。其搭載行業首發應用全固態電池，並搭載物理世界大模型，擁有3顆圖靈AI芯片，構建VLT+VLA+VLM高階大小腦能力組合，可實現對話、行走、交互等高階智能。

小鵬匯天全傾轉固定翼飛行汽車A868也於小鵬科技日正式亮相。據介紹，A868已進入試飛階段，其採用混動系統，標稱續航500公里以上，最大航速每小時360公里以上，可乘坐6人；採用垂直傾轉起飛形式，毋須滑行跑道。小鵬並宣布，匯天「陸地航母」將在2026年規模化量產交付，而當前訂單已達到7000台。

小鵬夥拍高德進軍自動駕駛 正式發布第二代VLA

另方面，何小鵬宣布，阿里巴巴(09988)旗下高德成為小鵬Robotaxi首個全球生態合作夥伴，未來小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務，並將一起走向海外市場。高德指，今次合作不單是業界首個「出行平台+前裝量產Robotaxi」模式，更標誌著高德轉型空間智能後，AI技術首次跨界開放，致力以「技術+生態」服務全球市場，打造全球最大Robotaxi聚合平台。而小鵬計劃在2026年推出三款Robotaxi車型，同年開啟試運營，面向L4級智駕設計，配備兩套硬件互為備份，搭載4顆圖靈AI晶片，號稱算力可達到3000TOPS。



會上又正式發布小鵬第二代VLA(視覺語言動作模型)，可同時應用於AI汽車、Robotaxi、機器人、飛行汽車，令「小路NGP(智能導航輔助駕駛)」在複雜小路平均接管里程提升13倍，20公里複雜小路僅需接管1次。第二代VLA將於2025年12月底邀請先鋒用戶體驗，2026年第一季度Ultra車型全量推送，還將面向全球商業夥伴開源，大眾明年將成為首發客戶，小鵬圖靈AI芯片也獲得了大眾的定點。另集團副董事長兼聯席總裁顧宏地在當日活動上被問及公司會否考慮在A股上市時回應稱，集團正在緊密觀察中，會積極尋找機會。

另外，小鵬X9超級增程今日開啟預售。新車分為兩個版本，其中，Max版預售價35萬元起，Ultra版預售價37萬元起。新車將於本月正式上市。據了解，小鵬X9超級增程CLTC綜合續航達1602公里，CLTC純電續航452公里，支援5C快充。

花旗：料新業務有助推升估值利好股價 予目標價29.4美元



花旗近日研報指，小鵬汽車在2025小鵬科技日表示將透過切入Robotaxi、人形機械人及飛行汽車領域推出新業務及產品，包括預計於2026年推出L4 Robotaxi，配備4個Turing晶片，也將與阿里巴巴的叫車平台高德合作，提供Robotaxi服務營運，這是令人振奮的消息；另從2026年底開始生產及交付IRON人形機械人；從2026年開始交付飛行汽車單位「陸地航母」。

花旗表示，雖然目前正處於量化小鵬新業務盈利能力上行的早期階段，但相信這將為股票帶來良好市場情緒，並有助其估值從過去新能源車的估值水平，逐步提升至與AI、科技及Robotaxi連結的更高溢價水平。花旗透過套用2.5倍2025年市銷率，得出目標價29.4美元，維持「買入」評級。



大摩：非汽車銷售業務貢獻值得關注 維持美股增持評級



摩根士丹利則稱，小鵬在科技日展示了L4級別的小鵬Robotaxi、人形機械人，以及飛行汽車等領域的新進展，而這些領域的產品會在明年推出，公司亦正在物色在無人駕駛的士和人形機械人領域的合作夥伴。另外公司在會上亦發布第2代VLA大模型，以及明年福士汽車(Volkswagen)會配備的專為L4級別自動駕駛設計的晶片。汽車銷售在明年仍然會是小鵬的主要收入來源，但相信投資者會開始關注來自非汽車銷售業務的貢獻，維持小鵬美股「增持」評級不變。



另交銀國際指，小鵬汽車近日在廣州舉辦小鵬科技日，並圍繞物理AI發布包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系四項重要應用。集團於新能源汽車領域已在今年前10個月完成全年銷量目標，且集團人形機器人、Robotaxi及低空飛行器有望在2026年實現量產的突破性進展，未來增長空間值得持續關注。

郭思治：機械人發展惹憧憬惟需先大量燒錢 暫宜抱投機心態

香港股票分析師協會副主席郭思治於今日《開市Good Morning》節目指，小鵬新一代IRON人形機械人看似真人，公司將業務焦點由汽車轉移至機械人屬正面，首先汽車業務因內捲已很難經營。汽車業務為了提高市場佔有率只能加大銷量，但面對對手不斷減價也要跟減，所以沒有驚喜，賣得愈多可能蝕得愈多。小鵬這次於機械人的發展確令市場有些憧憬，不過無論軟件或硬件都要投放不少資金，若汽車及機械人都做要兩面注錢，因此，雖然有憧憬，但到真正做時就要看資金如何投放，到後期就要看銷售。機械人售價應該不便宜，一部汽車初推出時售價也以幾十萬元計，現在大家才「鬥平」。機械人功能也會逐步改善，到了量產時包括廠房等各方面投放會是天文數字，故暫只宜抱投機心態，不要太認真。

小鵬半日升2.96%收報92.05元，最多升5.65%高見94.45元，成交24.97億元。其他新能源車股卻普遍下跌，比亞迪(01211)跌0.15%報97.5元，理想汽車(02015)跌1.52%報77.7元，蔚來(09866)跌4.54%報55.75元，零跑(09863)跌0.69%報57.75元。人形機器人概念股亦普遍向下，優必選(09880)跌2.3%報131.9元，微創機器人(02252)跌4.76%報24.82元，地平線機器人(09660)跌2.44%報8.41元，越疆(02432)跌4.17%報46元，德昌電機(00179)跌2.69%報35.42元，敏實集團(00425)跌2.77%報37.88元，首程控股(00697)跌1.4%報2.11元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

