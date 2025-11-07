異動股 | 泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光

泡泡瑪特(09992)現價跌4.7%，報207.4元，該股成交約1765萬股，涉資36.65億元。

近日，泡泡瑪特其中一個官方直播間在推廣單價79元人民幣的DIMOO「新生日記」系列掛鏈盲盒時，兩名現場工作人員的私下對話被直播間收錄，一位工作人員質疑該款產品為甚麼賣得很貴，另一位則回應：「沒事會有人買單的。」該直播事故引起巨大討論，相關詞條迅速登上了熱搜第一。

大量網友對此解讀為「內部吐槽公司定價高，暗諷消費者是韭菜」。一些網友質疑產品主要材質為鋅合金、樹脂、聚酯纖維，尺寸約19cm（掛繩）及3*3.6cm（合金片），與售價不匹配，但也有一些泡泡瑪特愛好者則認為這是為情緒買單，IP周邊產品售價本來就遠高於生產成本。

網傳消息稱，涉事的兩位工作人員已經被開除，連帶相關部門也被追責。但據《證券時報》從泡泡瑪特內部人士處獲悉，確實發生了直播事故，公司正在緊急調查，但不會開除直播事故中相關員工。

撰文：經濟通市場組

