京東佳寶3日售1萬隻大閘蟹料今年蟹季採購約6萬公斤，全港門店再推8折促銷

07/11/2025

　　內地大閘蟹時隔9年恢復直接供港，京東集團(09618)創新零售佳寶業務部採購部負責人林凱欣在記者會上指出，京東攜手首批獲得供港資質的水產供應商，採用「全程冷鏈＋空運直達」組合方案，首批5000斤大閘蟹已空運直達門店，公司稱為最快12小時可由蟹田到達貨架。

 

京東集團創新零售佳寶業務部採購部負責人林凱欣（許英略攝）

京東集團創新零售佳寶業務部採購部負責人林凱欣（許英略攝）

 

　　佳寶引述數據顯示，由11月3日至6日，佳寶已累計售出1萬隻大閘蟹，林凱欣預期於今年整個蟹季，採購量約6萬公斤，超過香港市場2023年全年總進口量，保守估計涉及35萬至37萬隻大閘蟹。公司將來亦計劃採購更多鮮活產品。

 

　　她稱，公司所售大閘蟹較香港傳統渠道價格平均便宜約20%，約5.5兩公蟹11.11嘗鮮推廣價3隻200元；約3.5兩公蟹4隻120元；同規格母蟹3隻120元。

 

京東佳寶3日售1萬隻大閘蟹料今年蟹季採購約6萬公斤，全港門店再推8折促銷

 

　　她亦稱，為配合香港對食品安全的嚴格要求，京東構建了由養殖源頭到終端門店的全體路品控體系，包括在養殖環節對水質、飼料及成蟹進行超過5次的抽樣檢測；捕撈階段後由海關人員親赴現場監督，並對符合標準的蟹品進行隨機抽樣送檢，待海關檢測合格後，由海關監督打包封箱，搭乘專機直飛香港。此外，每隻大閘蟹均配備專屬溯源蟹扣，消費者掃描碼即可查看蟹源基地等信息。

 

　　此外，佳寶亦將於11月11日至12日，再次推出全港門店全場8折大促銷。

 

京東佳寶3日售1萬隻大閘蟹料今年蟹季採購約6萬公斤，全港門店再推8折促銷

 

撰文：經濟通採訪組

 

