滙豐上調本港今明年GDP增長預測，樓市回穩及股市上升帶動財富效應

滙豐環球投資研究發表報告，將2025年本港經濟增長預測由2.5%，上調至3.2%，2026年從2.1%上調至2.4%，而2027年亦從2.2%上調至2.5%。

（資料圖片）

滙豐環球投資研究大中華區經濟師辛怡然表示，本港第三季GDP按年增長3.8%，超出預期，展現經濟活動的持續韌性，並預計今年剩餘時間，相對活躍的貿易流動將進一步推動需求增長，同時自第二季以來消費持續改善。美聯儲局減息帶來的貨幣寬鬆政策、互聯互通的改善以及對培育新增長動力的重視，都是匯豐對香港經濟前景持更加樂觀態度的原因。

報告指出，貿易是第三季的關鍵支撐因素，近期中美達成的協議可能進一步增強這項支撐，但考慮到美國對全球經濟體普遍提高關稅，以及今年提前出貨後導致需求疲弱，明年貿易量可能回落。

滙豐預計，隨著住宅房地產市場出現穩定跡象，將有助帶動消費，同時股市上升也將帶來正面的財富效應。同時，隨著美聯儲局在9月和10月恢復降息，住宅房地產市場也出現一定的穩定跡象，預計12月將再次降息，加上近期庫存下降，或會進一步支撐市場。

報告又指，今年以來，香港金融活動活躍，IPO熱潮湧現，滬港通資金流入創下歷史新高，股市表現優異。除了正面的財富效應將惠及消費外，亦為財富管理和金融服務領域帶來增長機會。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好