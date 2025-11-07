上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

上海商業銀行啟動75周年活動。財政司司長陳茂波致辭時表示，相信該行在國家「十五五」計劃下定位良好，以捕捉高水平對外開放下的內地公司「出海」機遇，因大多數公司以香港作為相關平台，同為該行新增長點。

財政司司長陳茂波（許英略攝）

積極推進數碼轉型及擴展全球布局

上海商業銀行行政總裁林永德稱，該行積極推進數碼轉型，當中作為金管局一數碼港生成式人工智能沙盒的參與機構，現正將人工智能融入每一個營運環節，包括以更智能化的客戶審查流程簡化開戶手續，以至提供高度個人化的財務建議。其次為擴展全球布局，不論是協助香港企業家進軍東盟市場，或是支持內地中小企業走向國際，該行皆能提供個人化的一站式專業服務。

上海商業銀行行政總裁林永德（許英略攝）

本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

林永德表示，整體港元拆息息口大趨勢主要跟隨美國息口，以及取決於港元流動性多寡。至於該行最優惠利率（P），將視乎整體市場環境及同業競爭，而會相應調整。

惠譽較早前下調台灣的上海商業儲蓄銀行（上海商銀）長期發行人違約評等，評等展望負向，因反映其香港子行-上海商業銀行的商業不動產相關放款惡化所帶來的資產品質壓力。林永德回應指該行評級仍高，而且近期房地產亦見正面數據，如住宅一、二手成交及價格可見平穩或上升，由於市場消化減息風險，包括預期年內沒有再減息機會，而明年則料減息2至3次。

他亦稱，本地商業房地產（CRE）質素開始好轉，近期可見有數間較大型發展商成功再融資，以及市場有債務置換活動，亦屬重要利好因素。他亦提到，較早前宣布置換舊債的新世界發展(00017)為該行客戶。

上商75周年展覽正式開幕，展期至12月5日

另外，該行75周年展覽亦正式開幕，展期至2025年12月5日，展品包括參照1931年上海總行的龐大金庫門複製品；1960至1990年代用於打印銀行本票的打票機等。訪客更可即場打印不同貨幣及幣值的「75周年時光本票」作個人專屬紀念品，以及設有互動裝置「AI行政總裁」的數碼體驗區。

撰文：經濟通採訪組

