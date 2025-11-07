  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

07/11/2025

　　上海商業銀行啟動75周年活動。財政司司長陳茂波致辭時表示，相信該行在國家「十五五」計劃下定位良好，以捕捉高水平對外開放下的內地公司「出海」機遇，因大多數公司以香港作為相關平台，同為該行新增長點。

 

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

財政司司長陳茂波（許英略攝）

 

積極推進數碼轉型及擴展全球布局

 

　　上海商業銀行行政總裁林永德稱，該行積極推進數碼轉型，當中作為金管局一數碼港生成式人工智能沙盒的參與機構，現正將人工智能融入每一個營運環節，包括以更智能化的客戶審查流程簡化開戶手續，以至提供高度個人化的財務建議。其次為擴展全球布局，不論是協助香港企業家進軍東盟市場，或是支持內地中小企業走向國際，該行皆能提供個人化的一站式專業服務。

 

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

上海商業銀行行政總裁林永德（許英略攝）

 

本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

 

　　林永德表示，整體港元拆息息口大趨勢主要跟隨美國息口，以及取決於港元流動性多寡。至於該行最優惠利率（P），將視乎整體市場環境及同業競爭，而會相應調整。

 

　　惠譽較早前下調台灣的上海商業儲蓄銀行（上海商銀）長期發行人違約評等，評等展望負向，因反映其香港子行-上海商業銀行的商業不動產相關放款惡化所帶來的資產品質壓力。林永德回應指該行評級仍高，而且近期房地產亦見正面數據，如住宅一、二手成交及價格可見平穩或上升，由於市場消化減息風險，包括預期年內沒有再減息機會，而明年則料減息2至3次。

 

　　他亦稱，本地商業房地產（CRE）質素開始好轉，近期可見有數間較大型發展商成功再融資，以及市場有債務置換活動，亦屬重要利好因素。他亦提到，較早前宣布置換舊債的新世界發展(00017)為該行客戶。

 

上商75周年展覽正式開幕，展期至12月5日

 

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資

 

　　另外，該行75周年展覽亦正式開幕，展期至2025年12月5日，展品包括參照1931年上海總行的龐大金庫門複製品；1960至1990年代用於打印銀行本票的打票機等。訪客更可即場打印不同貨幣及幣值的「75周年時光本票」作個人專屬紀念品，以及設有互動裝置「AI行政總裁」的數碼體驗區。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.920

異動股

00036

遠東控股國際

0.233

異動股

01049

時富投資

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.920
  • 06158 正榮地產
  • 0.035
  • 09688 再鼎醫藥
  • 17.270
  • 09696 天齊鋰業
  • 52.550
  • 02225 今海醫療科技
  • 1.330
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.330
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.780
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.380
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.500
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 00388 香港交易所
  • 428.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.250
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 50.000
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.820
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 17:00  《盤後部署》恒指收復五十天線惟支持減弱料續整固，大摩看A股上4220點料支撐國壽再衝高

07/11/2025 16:15  【外儲回升】中國10月外儲升至3.343萬億美元，連續第12個月增持黃金

07/11/2025 16:12  科技股拖累恒指全日跌244點收報26241，全周仍升335點

07/11/2025 13:48  《異動股》泡泡瑪特急跌半成，員工質疑盲盒定價過高被官方直播意外曝光

07/11/2025 11:58  【關稅戰】中國10月對美出口下降17.8%進口跌12.6%，比9月跌幅擴大

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

上商：本地CRE質素開始好轉，數間大型發展商成功再融資新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 荷蘭政府：若中國恢復供應晶片，擬放棄對安世半導體的接管新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

無印良品apm店重開優惠｜送帆布袋＋雙倍積分＋MUJI week全線9折優惠
人氣文章

Foodie What’s On

7仔限時77折｜Häagen-Dazs雪糕$15、薯片$3.9，掃碼送現金券及賺3倍yuu積分
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI泡沫？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人醫美 │ 37歲裕美韓國整容實況公開，術後3日真面目曝光，全臉針孔紅腫新文章
人氣文章
今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力
人氣文章
逆轉腎病新方案：針灸+徒手整復+量子視角+易經智慧重啟腎功能系統
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處