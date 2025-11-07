  • 會員
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？

07/11/2025

小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？

 

 

　　「真係無咗佢唔得！」呢句係Tesla股東話畀你聽。噚晚美股收市後股東以超過75%贊成票通過馬斯克（Elon Musk）嘅萬億薪酬方案，所以至少未來十年，馬斯克都要同Tesla坐埋同一艘船，呀唔係，同一架車就真。

 

　　馬斯克為咗要股東同意科水畀佢，出到大絕「跳草裙舞」嚟要脅股東：如果唔通過佢就淡出Tesla管理，反正大把世界。果然生意人諗嘢都係生意頭腦，唔夠錢袋嘅話連自己親生嘅公司都可以揮一揮衣袖不帶走一片雲彩。用到自己嘅去留嚟攤牌，都總要有人嚟攪局，除咗挪威主權基金之外，加州公務員退休基金同紐約市退休系統等都話要反對送錢畀馬斯克，話擔心股權稀釋同唔想重注押落喺馬斯克身上。加州同紐約作為民主黨大本營，自然對特朗普前寵兒馬斯克心生怨恨啦，呢點大家都明。而家方案照過咗關，第時賺錢你又有得分，民主黨睇落似輸，實則偷偷哋贏咗。

 

　　錢就真係畀得多，但都講值唔值得，Tesla股東當然覺得值得，至少未來十年馬斯克都無得掉低Tesla唔理。為咗留得住人，天價方案入面包括12批股票，好似打機任務咁，每完成一定目標，先可解鎖一批股票，每份大約係1%股權，如果馬斯克百分百完成目標，佢嘅持股量就可以由13%升到25%，同時方案都講明要喺七年半或者十年之後之可以賣出。不得不讚呢個方案一來綁定馬斯克十年，二來任務解鎖形式正正啱曬呢位熱愛打機嘅男人，管理Tesla自然更落力。股東們畀多少少錢可以保障未來十年錢途無憂，有咩鑊仲可以入佢數。所以話值得嘅人就應該畀值得嘅錢，慳埋慳埋盞大家一齊輸。

 

　　有幾大個餅就要有幾大個責任，Tesla為此都要求馬斯克要將公司經調整利潤提升到500億美金，之後更加要提高到4000億美金，除此以外仲有每年交付2000萬架電動車、1000萬活躍FSD訂閱用戶、100萬個人形機械人交付、100萬架Robotaxi等等諸如此類嘅任務，老實講要達成都唔容易，呢筆錢馬斯克唔一定袋得穩。

 

　　近期Tesla表現實在唔算標青，中國電動車市場鬥到出火，車企轉投出海市場，令到Tesla根本無得再隔岸觀火。英國車業啱啱公布最新數據，上個月比亞迪喺當地新車註冊量幾乎係Tesla嘅六倍，全年至今比亞迪喺當地銷量都已經超越Tesla。馬斯克fans認為，面對中國車企威脅，Tesla如果無咗馬斯克領導，全球電動車龍頭地位真係有可能要拱手相讓。至於反對者就認為，Tesla如今要面臨競爭，證明馬斯克唔係萬能，管理一樣出問題。筆者就覺得，Tesla之所以成功，就係因為佢充滿馬斯克「癲狂」嘅DNA，兩者密不可分，如今面對新能源車嚴重產能過剩，神州車企瘋狂出海谷銷量，Tesla必須加速研發創新迭代，先唔會陷入割喉戰嘅泥沼，此情此景馬斯克捨我其誰，請請！

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。

返回財經熱話

人氣文章財經熱話07/11/2025
小傳日記 | 萬億大禮包！馬斯克天價薪酬過關，Tesla真係無咗佢唔得？
