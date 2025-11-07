大市乏方向區間上落，中特估獨強可以點部署？

上周「習特會」過後，大市暫沒新催化劑，顯得沒有方向，持續於區間上落，加上美國科技股陷入「殺估值」潮，港股的科技股表現也較反覆，資金近日重投「中特估」股份，當中內銀股及內險股A股獲「國家隊」重倉加持，早前公布的業績亦符合市場預期並獲大行唱好，股價穩步向上，電訊股、煤炭股及「三桶油」表現亦強勢，應如何部署？

據報「國家隊」重倉持有超800隻A股 農行中行工行市值最高

據《中國證券報》報道，Wind數據顯示，截至三季度末，「國家隊」資金(包括證金公司、中央匯金、證金資管、社保基金、國務院國資委監管企業)重倉持有超800隻A股股票，成為相關上市公司的前十大股東，當中持倉市值超100億元(人民幣．下同)的共有33隻。農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行(03988)(滬:601988)、工商銀行(01398)(滬:601398)是「國家隊」資金三季度末持有市值最多的三隻個股，分別持有1.11萬億元、1.03萬億元、1.02萬億元。



截至三季度末，「國家隊」持有中金公司(03908)(滬:601995)、中國平安(02318)(滬:601318)、新華保險(01336)(滬:601336)、中信建投(06066)(滬:601066)的市值均在600億元以上。「國家隊」資金持有市值在300億元至500億元的上市公司，則包括中國人保(01339)(滬:601319)、交通銀行(03328)(滬:601328)、中國人壽(02628)(滬:601628)、申萬宏源(06806)(深:000166)。持有市值在200億元至300億元的上市公司，包括中國神華(01088)(滬:601088)、貴州茅台(滬:600519)、建設銀行(00939)(滬:601939)、美的集團(00300)(深:000333)等。

花旗：內銀第三季業績大致符預期 首選工行建行中行

花旗日前發表研究報告指，內銀2025年第三季業績大致符合預期，息差壓力減輕及手續費收入改善，抵銷了交易收益疲弱的影響。第三季稅前利潤按年跌0.5%，較第二季的升5%為差，但淨利潤按年增長2.8%，主要受惠於信貸成本下降。而第三季貸款增長放緩至按年7.9%，較第二季的8.1%為低，主要受零售貸款需求疲弱影響。存款增長亦減慢至按年7.8%，低於第二季的8.3%，部分原因是股市表現強勁吸引存款流向非銀行金融機構。另第三季平均淨息差持平於1.53%，較第二季下跌4個基點為佳，主要受惠於存款利率下調後的定期存款重定價，以及自5月以來貸款市場報價利率維持穩定，令資產收益率壓力緩和。

花旗預期，第四季至明年第一季中資銀行股份表現將優於大市，主要受惠於保險公司增持及市場資金從新經濟股輪轉至防守性較強的銀行股。該行首選H股大型銀行，特別是工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)，認為其第三季估值吸引，分別予目標價7.95元、9.88元及5.92元，均予「買入」評級。

另中信證券稱，上市銀行業2025年三季度財報顯示經營格局穩定，營收和歸母凈利潤分別同比增長0.9%及1.5%(上半年為增長1.0%及0.8%)，息差企穩格局明朗，資產質量保持穩定，預計全年營收和利潤增速將延續改善。銀行股低估值隱含的價值空間依舊顯著，年底步入長線資金配置時段，有助於催化銀行股市場表現。

大摩維持對保險股全年業績正面看法 關注明年初「開門紅」銷售

另外，中國平安(02318)、中國人壽(02628)、中國人保(01339)、中國太保(02601)和新華保險(01336)五大上市險企早前相繼披露2025年前三季業績。在資本市場回暖和權益資產表現強勁的背景下，五家險企合計實現營業收入23739.81億元人民幣，按年增長13.6%；實現歸母淨利潤4260.39億元人民幣，按年增長33.5%，單計第三季，淨利潤達2478.47億元人民幣，按年增長68.3%。

摩根士丹利發表研報指，所覆蓋保險公司第三季公布亮眼淨利潤及壽險銷售增長，對保險業全年業績維持正面看法，並視明年「開門紅」銷售為需密切監測的關鍵驅動因素。受惠股市改善及股權配置比例提高，所有主要業者在高基數下實現非凡季度盈利增長，但已大致被預期，因多數險企已發盈喜。年化總投資收益率全數超過6%，年化淨投資收益率下滑至約3.5%。帳面值趨勢令人鼓舞，中國平安與太保季度分別錄得9%及8%稅後經營溢利增長。但行業資本水平下滑，受風險折現率持續下調及股權風險敞口增加影響，資本狀況仍維持相對滿意水平。



大摩又指，季度壽險銷售保持強勁，受惠銀保銷售增長高企及保險公司定價利率下調前的需求推動。多數業者實現年化保費收入與利潤率雙提升，新業務價值增長加速，且代理人力趨穩、業務品質持續改善及分紅型產品佔比增加。財險與災難險首三季呈現廣泛改善，大部分險商綜合成本率亦下降0.5至2.1個百分點至96.1%至97.6%健康水平。

冷冬來襲疊加政策抑制超產 券商料煤炭股第四季反彈

另方面，近期北方多地遭遇「斷崖式」降溫，如黑龍江漠河10月25日清晨氣温降至-25℃，刷新當地10月下旬歷史最低值；內蒙古呼倫貝爾部分地區跌破-30℃，為近十年同期極寒。寒潮來襲，張家口、大慶等多地已提前開始供暖，煤炭季節性消費旺季正式拉開序幕。需求端方面，煤炭需求旺季臨近，鋼廠和火電企業的需求也持續高位，多重因素推動煤價上行；「反內捲」政策持續，疊加近期安全生產考核巡查將開啟，或將對煤炭超能力生產等安全隱患做出整改，也共同強化了供給收縮的預期，推動煤價企穩回升。

國信證券研報指，在2024年中至今，前期由於煤價下行、煤企利潤不佳導致，但是2025年下半年煤價反彈後，煤企利潤有望改善且四季度煤價具備向上彈性，疊加本輪市場轉好後，煤炭板塊表現明顯弱於其他板塊，且底部明確，看好板塊四季度反彈。

中泰證券稱，供暖季開啟疊加安監力度強化，煤炭價格有望維持震盪上行。近期受「反內捲」預期對煤炭供給端的約束和「迎峰度冬」預期對煤炭需求端的釋放，煤價維持穩中有升的趨勢。預計11月的煤炭價格有望維持震盪上行趨勢，主要因供暖季和中央安全生產考核均全面開啟。

李偉傑：中特估受息口變化影響 中海油建行等回至10天線可吸

天風國際李偉傑認為，整個「中特估」板塊某程度上都會受息口變化影響，其中內銀走勢與本港銀行同業拆息(HIBOR)反向而行，5月時一個月HIBOR曾跌至0.5厘，當時內銀起步上升，現時HIBOR再由3.9厘回至3厘附近，令高息股再有資金吸納，相反高Beta股份短乏新題材，始終業績期未到，某程度令資金轉向高息股，當中煤炭股近期受惠冬季元素，表現尤其突出，亦有些追落後，始終淡靜了一段時間，因季節性因素追入較合理，但要留意其往後派息狀況會否受盈利波動影響，其中中煤能源(01898)儘管中期派息減少，現時股息仍挨近4厘，股息較高則是兗礦能源(01171)，當然要留意往後預期股息派發。

李偉傑續指，若論股息率吸引可揀油股，若以現時油價僅約60美元，中海油(00883)卻已升至21元高位，投資情緒較正向，它在此輪升浪算是有秩序沿著10天線一直向上，除近兩日升得較多，3日前也曾回至近10天線，可繼續於該處部署吸納。內銀也可考慮，其股息率約5.2厘，四大行股息接近，除農行(01288)因升得多息率較低，可考慮吸納其中一兩隻，當中可揀建行，也是挨近10天線吸納，上周就曾跌穿過。另電訊股也是北水喜愛吸納的對象，且持貨頗多，當中以中移動(00941)為首選，公司有其行業領導穩定性，盈利持續穩定增長，股息率於三大電訊股中也偏高，同樣可於10天線約86.1元吸納。「中特估」股份其實普遍都可於10天線吸納，不過近期大家都正等待重磅科技股公布業績，且美國科技股正在「殺估值」，故現階段科技股升不起，但若科技股再現強勢，資金輪動情況可能令「中特估」股份再轉弱，所以短期要一直留意重磅科技股去向。

李偉傑又補充，中資內險股與內地股市同步性高，今年初內地要大型保險公司有三成新增保費投放A股後，中期業績也反映其於股票投資比重逐步增加，內地股市升對其投資收益有較正向帶動，所以往後會對A股走勢較敏感地同步，暫時A股仍然強勢，若有貨可繼續持有，當中平保及國壽都可吼，論股息率當然平保更高，都可於10天線短線吸納，昨日(6日)才下試過。

「中特估」股份今日普遍逆市靠穩。內銀方面，工行升0.32%收報6.33元，建行跌0.12%報8.13元，農行升0.16%報6.09元，中行升0.22%報4.58元。電訊股方面，中移動無升跌報87.15元，中電信(00728)升1.56%報5.85元，中聯通(00762)升1.13%報9.83元。至於內險股，平保跌0.09%報57.95元，國壽跌0.85%報25.68元，太保升0.69%報32.2元，人保跌1.23%報7.2元。「三桶油」則齊造好，中海油升1.44%報21.18元，中石油(00857)升0.71%報8.51元，中石化(00386)升0.94%報4.29元。煤炭股方面，中國神華(01088)升0.47%報42.8元，中煤能源升0.33%報11.99元，兗礦能源跌0.6%報11.54元。

