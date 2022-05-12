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【虛幣世界】UST崩盤影響市場信心，比特幣持續捱沽失三萬關

12/05/2022

 

　　穩定幣UST崩盤後，連帶LUNA幣亦受壓，市場主要加密貨幣未見有反彈跡象，比特幣再現拋售潮，並失守了三萬美元關口，並曾跌至27700美元水平。Oanda Americas高級市場分析師Edward Moya表示，在有爭議的穩定幣UST 崩盤之後，加密市場處於非常緊張的時期，因為去年投資的大多數機構加密投資者現在都在虧損。

 


　　另外，美國最新通脹數據雖然較3月回落，但仍高於市場預期，美股低走，Moya分析指，市場對通脹報告的反應，將很難吸引任何仍在觀望的投資者進場，目前華爾街的風險正在增加，現在包括美聯儲政策錯誤、流動性和信用風險以及增長擔憂，而比特幣仍然非常容易受到拋售壓力的影響，如果再跌穿28500 美元的水平，可能會出現進一步的技術拋售。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報29889.11(美元．下同)，升2.69%(24小時比較．下同)；以太幣現報2154.05元，升3.31%；艾達幣報0.5378元，升3.70%；瑞波幣報0.4225元，升1.27%。
　
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