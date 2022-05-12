【騰訊預測】騰訊首季經調整淨利潤料跌19% 績前券商普削目標

騰訊(00700)將於下周三(18日)公布今年第一季業績。綜合市場預測，騰訊首季非通用會計準則淨利潤介乎223.79億至354.44億元(人民幣．下同)，中位數為266.84億元，較去年同期的331.18億元按年倒退19.4%。第一季收入預測中位數為1422.45億元，按年增長5.1%。

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多家券商報告在預測騰訊首季業績時都對內地疫情反彈、宏觀經濟波動和監管措施等提出疑慮，認為騰訊經營上仍會受壓，因而預計集團首季經調整的盈利表現或較去年同期下跌，更有大行料季度收入將首次錄得倒退。

大行普遍在騰訊季績放榜前向下微調目標價，當中瑞銀最淡看450港元，富瑞最牛看580港元；中金在考慮到騰訊投資的公司估值大多下跌後，將目標價大削12%至451港元；而大摩和瑞信則維持其目標價分別為480港元和524港元。

大和料收入首錄倒退 瑞銀看好騰訊比同業更懂應對監管

大摩研報指，由於遊戲業務收入正常化以及復甦延後，預期騰訊首季收入將按年輕微增長2%，經調整經營利潤則下跌15%；又預料騰訊正面對的盈利壓力仍將在短期內纏繞，主要受累於經營去槓桿、正進行的收入組合轉移，以及人員管理費用，預期騰訊首季經調整經營利潤率將較去年同期下跌5.4個百分點至26.2%；需待本地有新遊戲發布和「視頻號」變現催化業績增長。

富瑞估計，在線廣告業務和未成年人保護措施將拖累集團上半年的收入增長，預計首季總收入將按年增長2.5%至1387億元，其中在線廣告跌21%至170億元。

大和的預估更為保守，指考慮到監管收緊及疲弱的宏觀環境，預期騰訊首季收入首次錄得下跌，料按年跌1%至1336億元；經調整盈利按年跌25%至248億元。

內地監管環境改變使互聯網公司焦頭爛額。瑞銀指騰訊自上季起戰略便由「增量投資」轉向「成本優化」，尤其是仍在虧損的「視頻號」或雲業務，重視效益而非增長；強調騰訊比同業更懂應對監管，與監管機構有友好歷史。集團在中國擁有以微信為首的強大生態，未來市場份額增長可期，又預計宏觀經濟和監管風險將於今年有所改善，增長將於今年底重新加速，但短期上行空間有限。

大行料首季遊戲收入按年微升 復批版號釋部分憂慮

遊戲行業整頓仍是市場重點關注的焦點之一，國家新聞出版署4月終於恢復審批遊戲版號，為時隔8個月以來首次，雖然獲批名單中騰訊榜上無名，但恢復審批無疑有助提振行業氣氛，令市場憂慮稍稍下降。

大和認為這消除了對騰訊的部分憂慮，但料集團不會積極變現新遊戲，而會聚焦中至長期遊戲運營，相信會在今年底至明年初才會有新遊戲推出；瑞銀亦預期，復批不會加快騰訊增長復甦步伐，但會帶動包括騰訊在內的遊戲行業於今年推出更多遊戲，同樣估計其業務變現仍會延誤一段時間。

中金預料，騰訊首季遊戲業務總收入將按年增長2%至446億元，惟國內遊戲收入按年跌4%，主要受有關防止未成年人沉迷的措施生效，及遊戲《天涯明月刀》帶來的高基數所拖累；然而，《金鏟鏟之戰》和《英雄聯盟手遊》貢獻的增長不足以抵銷上述帶來的倒退。海外遊戲則因去年疫情時期高基數及Riot的調整所影響而令增長放緩。

而富瑞提到在落實防沉迷規定後，去年9月騰訊國內未成年人遊戲流水佔比按年由4.8%大幅下降至1.1%，估計集團首季手機遊戲總收入料按年增4%至430億元。瑞銀則指出，騰訊首季手遊流水按年跌4%，但按季升15%，由於現有的遊戲表現仍然強勁，認為集團有能力稍為搶佔更多整體市場的流水份額。

美銀看法相對樂觀，預期上海和吉林等地區的疫情封城將在上半年適度提振其移動遊戲玩家流量，抵銷了首季缺乏新遊戲的影響，因此將2022年手機遊戲增長率預測由9%提升至11%。

表列各大行對騰訊(00700)的最新目標價及評級

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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