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《午市前瞻》恒指百天線前猶豫 航運股前景淡宜吼科技股

09/06/2022

　　恒生指數半日收報21961，跌52點或0.24%，主板成交915.51億元。恒生中國企業指數報7649，跌30點或0.39%。恒生科技指數報4780，跌37點或0.78%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報395.6元，升4.2元或1.07%，成交86.26億元；阿里巴巴-SW收報112.3元，升3.5元或3.22%，成交70.25億元；美團收報202.8元，跌5.4元或2.59%，成交50.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(東方海外官網截圖)



李偉傑：恒指或回調至21300至21400


　　恒指上午觸及100天平均線後阻力顯著增強，財經分析員李偉傑指今日回落算是合理，因市場觀望美國通脹數據，以衡量未來聯儲局的加息步伐會否有變。他預期今次港股的回調幅度未必多，最多或下試21300至21400水平。李偉傑指，市場憧憬科網監管步入尾聲，科技股將成為後市向上收復的主要動力。


　　反映航運業狀況的波羅的海綜合指數連跌多日，航運股今日大幅跑輸大市，股價強勢多時的東方海外(00316)亦難逃沽壓，上午最多跌超過9%。李偉傑指有利航運股的高運費環境於今年首季持續，但能否持續至本季或之後時間則難講。他指，短期內東方海外未能修復10天線便要先行離場。


嗶哩嗶哩現價勿追宜績後部署


　　李偉傑提到，近期資金轉炒走勢趨強的科技股，但他建議入手有盈利基礎的科技股較為理想，因為假設監管未如預期一樣鬆綁，有盈利的科技股仍較有支持。他建議買入較少受監管消息影響的京東(09618)，而早前中央發言支持平台經濟亦將有利京東股價，建議回落至10天線約271元水平買入較理想。


　　嗶哩嗶哩(09626)將於今日收市後公布業績，李偉傑指市場已預期業績倒退，能否好過預期則難以預料，但他提到近期多隻大型科網股業績都好過市場預期，故市場對嗶哩嗶哩業績仍會有一定期望。他指投資者可以現價小注追入博業績，但更建議不如業績後才再作部署。 

 

東方海外周二創284.8元新高後連續第二日下跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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