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染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休

10/06/2022

　　過去一年受惠歐美疫後航運需求急升，航運股表現凌厲，其中東方海外(00316)上個月更先後被納入MSCI中國指數及恒指成分股，自去年10月累計升幅達一倍，惟隨著近日全球經濟衰退風險加劇，恐拖累航運需求，反映全球航運價格的波羅的海乾散貨指數(BDI)5月下旬以來大跌三成，東方海外連同一眾航運股昨日(9日)突急插，而BDI昨再跌2.8%報2342點，連跌4日創6周新低，今日(10日)航運股仍未止跌，縱使東方海外將於下周一(13日)起正式染藍，且有大行大幅上調目標價至逾300元，但今日仍最多跌逾半成低見230元。

 

(東方海外網頁截圖)

 

OECD世銀降全球經濟成長預期　惟中國解封或帶動散裝航運需求

 

　　經濟合作與發展組織(OECD)周三(8日)下調今年全球經濟成長，由4.5%往下調整到3%；世界銀行(World Bank)於周二(7日)也將今年全球GDP成長率預估值由4.1%下調至2.9%，同日美國財長耶倫指，美國經濟可能面臨長期的高通脹。另根據Hellenic Shipping News，散裝乾貨需求風險日增，而且可能持續很長時間，因中國為防疫採取封鎖措施，削弱其工業原料需求，加上戰爭重創烏克蘭農業，導致當地逾半港口關閉，損害黑海穀物航運需求。


　　不過，根據美國股票分析媒體The Motley Fool報道，中國逐漸解封，對煤炭和鐵礦砂等的需求應會復甦，而且中國港口擁塞逐漸好轉，也會帶動更多散裝航運需求。上海航運交易所表示，自6月1日起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，連日來上海海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水平的90%以上。隨著端午假期休整完畢，上海口岸或迎來一至兩周的出貨高峰。

 

交銀國際：受惠亞洲出口續增　目標價升至320元


      交銀國際最新發表研究報告指，亞洲出口持續增長，數據顯示今年前4個月亞洲至北美的貿易量同比增長5%。美國零售協會預測，第3季美國集裝箱進口量將繼續同比增 1.7%。隨著上海解封，亞洲到歐洲的貨運需求也在回升，預計東方海外的貨運量可能在第3季恢復，並支撐其經營業績。


　　交銀國際又指，如果旺季如期到來，即期運費可能會維持在較高水平，未來幾周更有可能開始上漲，預計合同費率的雙倍增長加上堅挺的即期運價(目前仍比去年高20%)，將可保證東方海外今年再創佳績。根據合同費率談判結果上調今年盈利預測，但下調了2023至24年的運價預測，因為供應鏈瓶頸有望緩解，維持買入，目標價從235元上調36.2%至320元。

 

匯證：付運加快推高運費看225元　摩通：料第3季需求反彈


　　匯證早前則指，在積壓需求支持下，來自上海的海運及空運持續加快，對海運及空運費率影響正面。上海出口集裝箱運價指數(SCFI)按月續升0.3%，連升兩周，同時中國出口貨櫃運價指數(CCFI)更連升三周。運費上升反映積壓付運的動力正在加大。付運在旺季進一步加快及假期前補貨加劇港口擠塞，亦推高運費，予東方海外「持有」評級，目標價225元。


　　另摩通亦於早前表示，重新評估了集裝箱貨運行業的需求和供應，同時計及日益複雜的推動因素，繼續支持正面的看法。預計今年上半年需求下降幅度會較大，隨後於今年第3季出貨旺季反彈，將亞洲集裝箱船運公司今明兩年盈利預測平均上調約55%，維持東方海外「增持」評級，目標價由401元下調至340元。

 

野村：上海往歐美航運費似已下降　對航運業看法謹慎

 

　　不過，野村引述《Daily Cargo》報道指，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)截至6月2日數據顯示，從上海到歐洲集裝箱的每20呎標準貨櫃運價，按周下降10美元至5855美元，而從上海到北美西岸則按周下跌66美元至7710美元；上海至北美東岸的每40呎標準貨櫃運價，按周下降274美元至10231美元。雖然相關報道的準確性尚不肯定，但投資者對航運業看法保持謹慎有其必要，因上海往歐美的航運費用似乎經已下降。

 

      東方海外今日跌3.21%收報235.4元，連跌3日，累積跌幅15.75%，成交13.43億元。另中遠海控(01919)跌1.36%報13.04元，太平洋航運(02343)跌3.75%報3.59元，海豐(01308)跌3.26%報26.7元，惟中遠海能(01138)升0.81%報4.99元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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