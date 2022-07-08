《午市前瞻》專家看好恒指再戰兩萬二 通關事在必行宜部署國泰

恒生指數半日收報21658，升15點或0.07%，主板成交601.44億元。恒生中國企業指數報7524，跌14點或0.19%。恒生科技指數報4798，升18點或0.38%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報121.3元，升4.6元或3.94%，成交35.88億元;騰訊控股收報349.6元，跌2元或0.57%，成交35.28億元;美團收報191.3元，跌3.1元或1.59%，成交16.25億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(國泰網頁截圖)

李偉傑：不穿百天線則後市維持樂觀



恒指今早受外圍帶動高開318點，隨後即遇獲行回吐，升幅收窄至約100點。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股受美股造好帶動，同時受內地政策扶持汽車企業帶動股市氣氛，看好恒指有望突破22000點。他提到，美國即將公布通脹數據，但近期油價回落，有望紓緩通脹壓力，故他認為恒指將能企穩22000，7月投資氣氛亦轉趨正面。



李偉傑指，上兩個交易日恒指跌穿百天線後收市前都成功企穩，印證百天線具支持力，如恒指能持續收高於百天線，後市維持樂觀。



熔斷機制「暫緩」但大方向難改



昨日香港宣布暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。李偉傑指雖然目前仍然只是「暫緩」，但情況已逐步明朗化，因香港一直屬外向型經濟，現時通關已接近事在必行，至於「熔斷機制」會否捲土重來，則仍要看疫情進展，但通關大方向難以再改。



國泰(00293)昨日因相關消息而飆升3%，李偉傑指國泰同屬復甦念股一員，如將來有進一步通關利好消息，有望刺激股價展開新一輪升浪。



他指，現時國泰於十天線及廿天線附近均見支持，建議若回落至8.3至8.5元附近可分注吸納，中線有望挑戰9.5元，後市視乎開放程度繼續挑戰高位。

國泰股價本周二曾高見8.79元，(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文: 經濟通通訊社市場組



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