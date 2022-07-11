【陶觀天下】利率倒掛 歐元急跌

美國就業數據優於市場預期，反映經濟情況良好，紓緩衰退的憂慮，不過分析相信，美聯儲局仍然會進取地加息應對高通脹，美國經濟衰退是否正在迫近？美聯儲局利率政策甚麼時候出現調整？2022年以來，歐元兌美元匯率已經跌近10%，從年初的1.13左右跌至目前的逼近1的水平，歐元還有多少下跌空間？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。



由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫►https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:



直播節目《hot talk 1點鐘》►https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel►https://bit.ly/3lhKE89



仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動