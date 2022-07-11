《午市前瞻》專家指港股料二萬一上下波動 減關稅令中芯打壓加劇

恒生指數半日收報21130，跌595點或2.74%，主板成交652.74億元。恒生中國企業指數報7324，跌227點或3.01%。恒生科技指數報4629，跌178點或3.71%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報113.9元，跌7.1元或5.87%，成交37.11億元；騰訊控股收報342.2元，跌10.4元或2.95%，成交33.29億元；美團收報183元，跌9.3元或4.84%，成交25.32億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(中芯國際網頁截圖)

曾永堅：澳門防疫力度大超市場預期



澳門宣布停市七日並首次關閉賭場，除濠賭股首當其衝而下跌外，AH股市氣氛同樣低迷，深證成分指數大跌300點，碧服(6098)最多曾挫逾一成，恒指上午大跌超過600點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，根據目前澳門確診數字而言，停市七日的防疫力度確實超出市場預期；市場同時憂慮內地疫情亦有轉差跡象，封控措施重臨將拖累內地第三季的復甦勢頭。



此外，曾永堅預期美國聯儲局的加息力度未會減輕，本月尾議息勢將加息0.75厘，經濟衰退擔憂無日無之；因此，外圍多項因素拖累下，港股早前已累升幅的板塊今日遭遇更大的獲利回吐壓力。他續指，恒指目前已失守百天線，短期如未能重上百天線，即反映由5月10起的反彈浪告一段落；預期在美股靠穩前提下，恒指將於21000上下500點爭持。



打壓中國科技發展為美國策



《路透》引述消息報道，美國商務部正研究，禁止向生產14納米或以下先進晶片的中國廠商出口生產設備，代表可量產14納米晶片的中芯國際(00981)或會受影響。曾永堅指市場早已預期美國會持續「出盡全力」打壓中芯，消息並非全新而只是美國早前措施的後續部署，變相今日股價下跌但跌幅不算大。





曾永堅分析指，現時白宮有意撤銷部分對華關稅，此後當局大有機會從其他範疇加強打壓中國，而較少涉及美國民生範疇的科技領域將成進一步重點打壓部分，亦是總統拜登爭取選票的一大籌碼，故他指涉及美國打壓因素的科技類股份都不宜投資。曾永堅更提到，無論此後哪一黨入主白宮，打壓中國科技發展都是美國長久目標。

華府擬禁出口晶片製造設備，中芯股價曾跌逾2%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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