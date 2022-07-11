上海疫情再起惹斷鏈憂慮 贛鋒插逾半成 天齊港掛牌在即A股跌停

內地新冠肺炎疫情反覆，其中上海疫情再起，一周累計本土感染逾200例，並首現Omicron變異株BA.5病例，市場憂慮疫情影響工廠運作，加劇斷鏈風險，新能源車概念股大跌，其中鋰礦股贛鋒鋰業(01772)(深:002460)今日(11日)跌逾半成，而本港今年以來集資規模最大的IPO、於內地素有「鋰王」之稱的天齊鋰業(09696)(深:002466)A股今早跌停，恐衝擊本周三(13日)H股上市氣氛。贛鋒鋰業自2018年在本港上市至今股價累升約4倍，同業天齊鋰業能否複製其表現成本周市場焦點之一，但周初已吃了一記悶棍，上市後表現難料。

(天齊鋰業網頁截圖)

上海一周累計本土感染逾200例 首現Omicron變異株BA.5

上海自7月3日至7月9日，已經累計報告本土陽性感染者逾200例，其中絕大部分與普陀區KTV爆發的疫情存在關聯性。昨日(10日)全國新增確診及無症狀感染者共352例，其中上海新增本土確診病例6宗、無症狀感染者63宗，創下5月28日以來新高，並新增37個疫情中風險區。另中國多地包括西安、北京及大連等近期出現Omicron亞變異株BA.5確診病例，上海亦宣布發現首例感染Omicron變種病毒的亞變異株BA.5.2.1。

另網傳上海將再次大面積封控，並開展「百日行動」，不過上海市政府新聞辦公室官方微博稱，本周上海將對多區進行全員核酸篩查，沒有所謂的百日行動。惟市場仍然憂慮疫情影響工廠運作，加劇斷鏈風險，新能源車概念股包括鋰礦股大跌。雖然特斯拉上海廠6月出貨量大反彈，在中國市場的電動車銷量更創下歷來最高紀錄，惟上海疫情反覆或阻工廠穩定生產。

「私募一哥」徐翔妻子稱價格已高估 天齊：經營一切正常

天齊鋰業A股今早跌停，報133.2元人民幣。「私募一哥」徐翔妻子應瑩看空該股引起市場關注。應瑩7月10日在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估。應瑩其後回應，上述觀點來自其本人，與徐翔沒有關係，又稱自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注。

天齊鋰業回應稱，據應瑩的公開回應，她沒有股票帳戶、不買賣股票，亦未持有天齊鋰業股票。同時公司提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險，公司目前經營一切正常。

僅超購1.5倍基石認購40% 管理層：求大於供具行業優勢



天齊鋰業早前已截止招股，確定H股最終定價為招股價上限82元，集資金額接近135億元，成為本港今年以來集資規模最大的IPO，預計本周三(13日)在港交所上市交易。公司是次招股合共引入7位基石投資者，包括紫金礦業(02899)旗下的金山香港、太平洋保險(02601)旗下的太保投資管理及太平洋資產管理等，按招股中間價75.5元計，認購49.03億元，認購股份佔是次發售股份的39.6%，比例不算太高。而據多間券商數據顯示，天齊鋰業最終公開發售部分合共錄得34億元的孖展認購，僅超購1.5倍。

天齊鋰業董事長兼執行董事蔣衛平表示，天齊在1992年創立至今30年，親身經歷了鋰業的變化，由工業變成「白色石油」，由小宗商品變成重要的原料，在近年新能源的發展下，電動車的發展令到需求大於供應，隨著電動車、船及飛行器等發展，鋰業的發展將是深遠的。集團副董事長兼執行董事蔣安琪則指，新能源行業非常有前景，而天齊的營運成本較低，供應穩定，在行業內具絕對優勢，未來亦將為下一代鋰材料研發做好準備，以及在全球更廣泛拓展客戶群。





天齊去年收入盈利不及贛鋒 惟毛利率較高

天齊鋰業及贛鋒鋰業均為鋰礦及鋰產品生產商，料在內地積極推動新能源車發展下，兩者均可受惠，但天齊鋰業主要業務在開採鋰礦石及生產電池級的碳酸鋰及氫氧化鋰，以中上游業務為主；贛鋒鋰業除中上游業務外，亦有下游鋰電池產品生產。按2021年鋰生產收入計算，贛鋒鋰業收入達17.12億美元，在全球排首位；天齊鋰業收入為11.88億美元，排名第三。贛鋒鋰業去年全年盈利52.2億元人民幣，較2020年增長4倍；天齊鋰業去年盈利36.4億元人民幣，2020年則虧損18.3億元人民幣，虧損部分原因與收購智利鋰生產商SQM股權及財務負擔增加有關，今次上市集資淨額中的77%就用於償還收購SQM的負債。

另方面，2021年天齊鋰業在五大運營商中毛利率最高，高於贛鋒鋰業。贛鋒鋰業的基礎化學材料業務毛利率達47.76%，而鋰電池、電芯及其直接材料業務毛利率只有11.98%。天齊鋰業的採選礦冶煉業務毛利率高達62.10%，而化學原料及化學製品製造業毛利率高達61.96%，顯著高於贛鋒鋰業的中下游業務。

鋰輝石價創新高年內漲1.5倍 民生證券：需求旺後市看漲

鋰礦股前景端視鋰價是否持續高企，而近期鋰精礦需求就持續火爆，供需仍然偏緊，鋰精礦拍賣價格再次創下歷史新高。截至2022年7月6日，澳州鋰輝石價格收報6375美元/噸，較年初上漲約154.5%。民生證券表示，青海地區生產逐步接近峰值，後續短期增量有限，新能源車產銷5至6月迎來強勢反彈，需求旺盛鋰價後市看漲。

贛鋒鋰業今日跌6.38%收報77.75元，成交5.67億元，天齊鋰業A股收市跌9.16%報134.45元人民幣。

（經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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