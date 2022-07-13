比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止 大跌之後如何部署

比亞迪(01211)(深:002594)H股持倉突然有大變動，引發主要股東、有「股神」之稱的巴菲特大手減持恐慌，比亞迪昨日(12日)大跌近12%，創逾月新低，今日(13日)早段跌勢雖稍為緩和，但仍曾跌逾3%低見261元，其後股價波動，曾倒升逾1%至274元，最終收市偏軟。現時巴菲特雖還沒表示是否打算沽貨，但他10多年前僅以8元買入比亞迪，股價漲了逾30倍，帳面已獲利近600億港元沽貨也不出奇。有分析指只要找到大投資者或基金接貨，沽貨也不要緊，大摩則仍看好比亞迪，惟指短期內難免波動。不過，比亞迪股價由高位計已跌近兩成，似乎開始重現吸引力。

(比亞迪網頁截圖)

聯交所權益申報或較遲反映 巴菲特以8元買入已漲32倍



比亞迪突大跌，事緣據聯交所中央結算系統(CCASS)數據顯示，花旗銀行比亞迪H股持股量周一(11日)突然由對上一個交易日(8日)激增2.25億股至近3.89億股，而巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數剛好為2.25億股，外界猜測他著手減持比亞迪，惟至昨日收市，聯交所權益披露未見有相關申報。不過，值得注意，因應股份交收需兩個交易日完成，7月11日CCASS資料僅反映7月7日的交易。

比亞迪則回應，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，而公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。內媒引述業內人士分析，若巴菲特真的轉移持倉，一是目前減持流程尚未走完，所以公司暫未看到相關數據，二是巴菲特借給對沖基金沽空，不過第二個可能性甚低。值得一提，巴菲特在14年前以每股8元的代價買入比亞迪，到今時今天漲幅已達32倍，如果他選擇收成套現，儘管未必代表比亞迪的潛力到頂，至少證明有更好的投資選擇。

(《開市Good Morning》節目截圖)

大摩：基本面仍強惟短期難免波動 大和：若巴郡不澄清恐沽壓持續

摩根士丹利發表研究報告指，據該行的調查顯示，其主要股東結構目前沒有重大變化，予H股目標價300元及「與大市同步」評級。公司的基本面仍然強勁，市場也在期待更有意義的利潤率改善和電動汽車電池項目的突破。由於市場對比亞迪的期望很高，市場情緒顯得脆弱，因此任何投機或不明確性都可能在短期內為股份帶來更大波動。

大和則引述比亞迪指，巴郡是該公司最大股東之一，故任何股份出售計劃須披露，但公司暫未知悉任何出售計劃。鑑於股價下跌幅度，預料巴郡於稍後時間澄清，否則比亞迪於短期內或會面臨進一步沽壓。在等待巴郡進一步澄清的同時，並不排除他對未來數年的整體經濟展望持有謹慎態度，以及料新能源汽車或汽車增長均有可能放緩。



另方面，比亞迪也有較正面消息，有市場消息稱，比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量採購磷酸錳鐵鋰材料，目前正處於內部研發階段。比亞迪回覆稱，關於電池的各種材料都會有研究。寧德時代(深:300750)、欣旺達(深:300207)及億緯鋰能(深:300014)的磷酸錳鐵鋰電池已在今年上半年通過電池中試環節，正在送樣品給車企測試，其中寧德時代計劃今年下半年量產，今日股價大漲7%。

熊麗萍：如找到投資者接貨就不要緊 跌至250元可吼

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，如看轉倉股份數量的確與巴菲特持股一樣，轉了下來當然可以隨時沽，但是否一定要沽、是否一定在此時沽，以及怎樣沽都充滿疑問。如果好像騰訊(00700)大股東於市場慢慢逐步沽出就較麻煩；但如果找到大投資者或基金接貨情況就不同，總之沽貨不要緊，最緊要看以甚麼價錢甚麼模式沽。比亞迪始終還處增長行業，且不似騰訊主要股東失信突然沽貨，比亞迪又是H股，不似在美國掛牌股份，暫時不用太擔心。

熊麗萍又指，找人接貨一定要有折讓，現時跌了那麼多，如果還有進一步折讓，應不難找投資者。不過有些投資者知道你遲早一定沽，不如沽出，待低位再買，沽壓沉重正源於此。如高位買了唯有暫持有，最怕是公司基本面有變或在市場沽出，因在市場沽出街貨就多了很多。策略方面，如低位買又持貨不多，可觀望事件發展，因現時股價已很大程度反映沽貨因素；不過，如沒持貨想撈底就要謹慎，昨日已出了報道兼有CCASS數據還未止跌要小心，會不會是巴菲特想沽正在市場試盤，要時間觀察。惟跌至250元左右已有投資價值。

比亞迪今日跌0.74%收報268.2元，成交45.63億元。至於其他車股則大多回升，蔚來(09866)升1.96%報161.5元，小鵬(09868)升2.65%報116.4元，理想(02015)升2.01%報146.9元，廣汽(02238)升0.53%報7.59元，惟吉利(00175)跌1.88%報16.68元，長汽(02333)跌0.3%報13.22元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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